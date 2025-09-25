Anne ve 3 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bursa'da yaşayan ve vefat eden babasının mevlit töreni için çıktığı yolda kaza sonucu hayatını kaybeden öğretmen Yeliz Efe ve 3 yaşındaki kızı Ela'nın ölümüne neden olan sürücü 5 ay sonra denetimli serbest kaldı. Acılı baba Raşit Efe, verilen cezaya isyan ederek "Bu ceza mı, ödül mü? Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın" diyerek yetkililere seslendi.
Kazanın ardından yüzde yüz kusurlu bulunan ve tutuklanan taksi sürücüsü, yalnızca 5 ay cezaevinde kaldı. Taksi sürücüsü mahkemede çelişkili ifadeler vermesine rağmen, denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakıldı.
Eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği aracı kullanan Raşit Efe, adeta yüreğini yakan sözlerle karara şöyle isyan etti: "Eşim ve çocuğumu hayattan kopardı. Benim artık ne bayramım, ne babalar günüm var. Bu şahsa verilen 5 ay ceza mı yoksa ödül mü? Cezaların artırılmasını istiyorum. Kazanın olduğu yerde her yıl 2-3 kez ciddi kazalar yaşanıyor. Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın. Yüzde yüz kusurlu olan bu sürücünün ceza almasını istiyorum."
Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerasında, taksi sürücüsünün yasak olan yerde dönüş yaptığı ve aracın taksiye çarptığı görüldü.
Vatandaşlar da kazaların sık yaşandığı Muratdere Köyü mevkiinde gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.
