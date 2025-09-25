Video Yaşam Anne ve 3 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
25.09.2025 | 11:34

Bursa'da yaşayan ve vefat eden babasının mevlit töreni için çıktığı yolda kaza sonucu hayatını kaybeden öğretmen Yeliz Efe ve 3 yaşındaki kızı Ela'nın ölümüne neden olan sürücü 5 ay sonra denetimli serbest kaldı. Acılı baba Raşit Efe, verilen cezaya isyan ederek "Bu ceza mı, ödül mü? Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın" diyerek yetkililere seslendi.

Olay, 17 Kasım tarihinde Bursa Ankara karayolu Bilecik Muratdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2023 yılında babasını kaybeden Öğretmen Yeliz Efe (30), mevlit dönüşünde kucağında 3 yaşındaki kızıyla birlikte Bursa-Bilecik karayolunda seyir halindeyken korkunç kazaya kurban gitti. 17 Kasım 2024 tarihinde Muratdere Köyü mevkiinde dönüşün yasak olduğu noktada manevra yapan Kemal K. idaresindeki taksi, anne ve kızın bulunduğu aracın kazaya karışmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle Yeliz Efe ve küçük kızı Ela Efe olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından yüzde yüz kusurlu bulunan ve tutuklanan taksi sürücüsü, yalnızca 5 ay cezaevinde kaldı. Taksi sürücüsü mahkemede çelişkili ifadeler vermesine rağmen, denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakıldı.

Eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği aracı kullanan Raşit Efe, adeta yüreğini yakan sözlerle karara şöyle isyan etti: "Eşim ve çocuğumu hayattan kopardı. Benim artık ne bayramım, ne babalar günüm var. Bu şahsa verilen 5 ay ceza mı yoksa ödül mü? Cezaların artırılmasını istiyorum. Kazanın olduğu yerde her yıl 2-3 kez ciddi kazalar yaşanıyor. Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın. Yüzde yüz kusurlu olan bu sürücünün ceza almasını istiyorum."

Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerasında, taksi sürücüsünün yasak olan yerde dönüş yaptığı ve aracın taksiye çarptığı görüldü.
Vatandaşlar da kazaların sık yaşandığı Muratdere Köyü mevkiinde gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.
