Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler | Video
28 Mayıs seçimleri sonrası Başkan Erdoğan'ın zaferi tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Antalya'da skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan U.A, CHP'ye oy vermediği gerekçesiyle darbedildi. U.A, kendisini darbeden şahıstan şikayetçi oldu. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, saldırıyı kınadığını ve olayın takipçisi olacağını ifade etti.
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