Video Yaşam Antalya'da şaşkına çeviren olay! Çaldığı atla alışverişe giden hırsızın markete daldığı anlar kamerada | Video
Antalya'da şaşkına çeviren olay! Çaldığı atla alışverişe giden hırsızın markete daldığı anlar kamerada | Video

Antalya'da şaşkına çeviren olay! Çaldığı atla alışverişe giden hırsızın markete daldığı anlar kamerada | Video

25.03.2022 | 09:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da şaşkına çeviren olay! Çaldığı atla alışverişe giden hırsızın markete daldığı anlar kamerada | Video 05:18
Antalya'da şaşkına çeviren olay! Çaldığı atla alışverişe giden hırsızın markete daldığı anlar kamerada | Video 25.03.2022 | 09:32
Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:04
Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 25.03.2022 | 09:19
İki TIR’ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu | Video 00:34
İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu | Video 25.03.2022 | 09:19
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın | Video 00:56
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın | Video 25.03.2022 | 08:47
Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı | Video 02:00
Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı | Video 25.03.2022 | 08:47
Eşimi taciz etti deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adam böyle bıçaklanmış | Video 01:31
Eşimi taciz etti deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adam böyle bıçaklanmış | Video 24.03.2022 | 21:41
SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu! | Video 34:42
SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu! | Video 24.03.2022 | 19:09
Otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:34
Otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 24.03.2022 | 18:48
Ankara’da özel okulda öğretmene saygısız hareket! Soruşturma başlatıldı | Video 00:22
Ankara'da özel okulda öğretmene saygısız hareket! Soruşturma başlatıldı | Video 24.03.2022 | 16:52
Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video 03:16
Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video 24.03.2022 | 16:45
Diyarbakır’da hırsızları suçüstü yakalayan kuyumcu, bekçilere teslim etti | Video 06:28
Diyarbakır'da hırsızları suçüstü yakalayan kuyumcu, bekçilere teslim etti | Video 24.03.2022 | 16:15
Beslediği şahini sırtında ve başında taşıyor | Video 02:37
Beslediği şahini sırtında ve başında taşıyor | Video 24.03.2022 | 15:25
Mersin’de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü | Video 03:02
Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü | Video 24.03.2022 | 15:46
Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 01:12
Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 24.03.2022 | 15:46
Son Dakika: Öğrencisi tarafından saygısızca hareketlere maruz kalmıştı! O öğretmen İha’ya konuştu | Video 04:23
Son Dakika: Öğrencisi tarafından saygısızca hareketlere maruz kalmıştı! O öğretmen İha’ya konuştu | Video 24.03.2022 | 15:29
Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 01:12
Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 24.03.2022 | 15:44
Şırıngalara doldurup satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 00:20
Şırıngalara doldurup satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 24.03.2022 | 15:21
Park halindeki araçların akülerini çaldılar! 22 aküyle yakalandılar | Video 00:40
Park halindeki araçların akülerini çaldılar! 22 aküyle yakalandılar | Video 24.03.2022 | 15:21
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:25
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 24.03.2022 | 14:47
Cinayet gibi kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:24
Cinayet gibi kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 24.03.2022 | 14:16

Antalya’da bir şüpheli, çaldığı atla alışveriş yapmak isterken markete daldı. At güçlükle dışarı çıkarılırken şüpheli şahıs çalışanlara, “Lamborghini araba verseler bile atı vermem. Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Koray Şahin, sabah saatlerinde bahçeye indiğinde Rahvan cinsi hamile yarış atının yerinde olmadığını gördü. Etrafta arama yapan Şahin, bir ize ulaşamadı. Koray Şahin'e bir süre sonra atının Aksu istikametine doğru gittiğine dair videolar geldi. Görüntülerinden atın kendisinin olduğunu belirleyen Koray Şahin, hayvanını bulmak için yollara düştü. Bir taraftan sosyal medyada görüntüler paylaşan Şahin, gören kişilerin yer bildirimi yapmasını istedi. Atının son görüldüğü bölgelerde arama yapan Şahin, dedektif gibi iz sürmeye başladı. Yaklaşık 8 saat boyunca takipte olan Şahin, atını Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde boş bir alanda bağlı şekilde buldu.

Öte yandan başında kırmızı şapka bulunan şüpheli şahsın çaldığı at ile Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir markete geldiği anlar ve burada yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin atla marketin önüne geldiği, daha sonra attan inip alışveriş yaptı. Şüpheli daha sonra atın üstüne binip gitmek istediği sırada at marketin içine daldı ve bu sırada müşteri bir kadın korkup geri doğru kaçtığı anlar görüldü. Şüpheli üzerinden indiği atı marketten çıkardığı ve uzaklaştığı anlar kameralara an be an yansıdı.

Çok şaşırdık"

Markette yaşananları anlatan Begüm Yıldırım, "Sabah marketi açtıktan bir süre sonra buraya atlı biri geldi. Biz hepimiz şok olduk. Atı sevmek istedik. Adamda kendi atıymış gibi davrandı. Ata ekmek verdim, sevdik. Adamda içeride alışveriş yaptı. Fotoğraf çekmek istedim ama şahıs, 'sakın bir yerde paylaşmayın' dedi. Markete girdik ama kafamızı bir çevirdik adam atla içeri girdi. Çok şaşırdık. Şahıstan şüphelendik. Sonradan paylaşımları görünce olayın farklı olduğunu öğrendik. Paylaşılan at bizim markete giren attı. Çok şaşırdık" dedi.

"Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz"

Marketteki o anları anlatan Ramazan Kaplan, sabah marketi açtıktan sonra atla birinin geldiğini belirterek, "Dışarıda şahıs bir süre oyalandı. Atın üstünde biniş takımları da yoktu, şüphelendim. Şahıs içeri alışveriş yaptı. Biz ata ekmek verdik. At senin mi diye şahsa sordum? oda 'Evet benim atım. Lamborghini araba verseler bile vermem. Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz' dedi. Dışarı çıktı şahıs ata binmek istedi. Sonra içeri daldı. Güçlükle çıkardık. Daha sonra çekti gitti" açıklamasını yaptı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA