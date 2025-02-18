Antalya’da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı | Video
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralandı, 3 araçta ise maddi hasar meydana geldi.
SÜRÜCÜ 2.62 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazada, 07 UZ 513 plakalı otomobilin sürücüsü A.E. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı A.E. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hastanede yapılan muayenesinde 2.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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