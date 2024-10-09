Antalya'da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video
Antalya Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışında dron çekimi sırasında bir köpek salona girerek dronu kovalamaya başladı. Katılımcıları tebessüm ettiren olayda kamera ve objektifler bir süreliğine dron ile köpeğe döndü. Köpeğin salondan çıkmasıyla birlikte program kaldığı yerden devam etti.
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