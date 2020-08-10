Video Yaşam Antalya'da patronunun verdiği 75 bin liralık çeki bozduran zanlı arkadaşlarıyla kaçtı | Video

Antalya'da patronunun verdiği 75 bin liralık çeki bozduran zanlı arkadaşlarıyla kaçtı | Video

Antalya'da patronunun verdiği 75 bin liralık çeki bozduran zanlı arkadaşlarıyla kaçtı | Video
10.08.2020 | 15:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türk üretimi silaha ABD’den büyük ödül | Video 04:31
Türk üretimi silaha ABD’den büyük ödül | Video 10.08.2020 | 13:49
Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı | Video 00:36
Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı | Video 10.08.2020 | 13:49
Antalya'da patronunun verdiği 75 bin liralık çeki bozduran zanlı arkadaşlarıyla kaçtı | Video 02:27
Antalya'da patronunun verdiği 75 bin liralık çeki bozduran zanlı arkadaşlarıyla kaçtı | Video 10.08.2020 | 15:43
Kazada ölen Ebrar'ın annesi Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı | Video 01:03
Kazada ölen Ebrar'ın annesi "Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı" | Video 10.08.2020 | 15:41
Son Dakika Haberi | Ankara Sincan'da mezarlıkta art arda şoke eden esrarengiz olaylar | Video 02:30
Son Dakika Haberi | Ankara Sincan'da mezarlıkta art arda şoke eden esrarengiz olaylar | Video 10.08.2020 | 15:25
Türkiye ekonomisi neden yine hedefte? | Video 03:53
Türkiye ekonomisi neden yine hedefte? | Video 10.08.2020 | 13:35
Son Dakika Haberi | Elazığ'daki korkutan hortum kamerada | Video 00:33
Son Dakika Haberi | Elazığ'daki korkutan hortum kamerada | Video 10.08.2020 | 12:41
Acemi hırsız dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:49
Acemi hırsız dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı | Video 10.08.2020 | 12:08
Muğla Marmaris'te arı kovanları taşıyan kamyonet kaza yapınca kızgın arılar etrafa yayıldı | Video 01:03
Muğla Marmaris'te arı kovanları taşıyan kamyonet kaza yapınca kızgın arılar etrafa yayıldı | Video 10.08.2020 | 11:50
Son dakika | İstanbul Şişli'de kedi maması sebebiyle tartışan kadınların kavgası kamerada | Video 00:44
Son dakika | İstanbul Şişli'de kedi maması sebebiyle tartışan kadınların kavgası kamerada | Video 10.08.2020 | 11:34
İstanbul Avcılar'da kadın sürücü çarptığı motosikletli kadının başından ayrılmadı | Video 01:11
İstanbul Avcılar'da kadın sürücü çarptığı motosikletli kadının başından ayrılmadı | Video 10.08.2020 | 11:41
LGS nakil işlemi ile ilgili son dkaika haberi: LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları | Video 01:45
LGS nakil işlemi ile ilgili son dkaika haberi: LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları | Video 10.08.2020 | 11:08
İzmir'de yıldırımın düştüğü evin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 00:11
İzmir'de yıldırımın düştüğü evin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 10.08.2020 | 11:34
İstanbul Beşiktaş'ta dönüş yapan aracın motosikleti biçtiği anlar kamerada | Video 00:59
İstanbul Beşiktaş'ta dönüş yapan aracın motosikleti biçtiği anlar kamerada | Video 10.08.2020 | 11:08
Son Dakika: Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 11. gününde 01:39
Son Dakika: Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 11. gününde 10.08.2020 | 10:44
İstanbul'da terör estiren magandalar skandal görüntüleri övünerek sosyal medyadan böyle paylaştılar | Video 03:52
İstanbul'da terör estiren magandalar skandal görüntüleri övünerek sosyal medyadan böyle paylaştılar | Video 10.08.2020 | 10:51
İstanbul Beyoğlu'nda şaşkına çeviren akılalmaz kaza | Video 02:54
İstanbul Beyoğlu'nda şaşkına çeviren akılalmaz kaza | Video 10.08.2020 | 10:37
Son Dakika Haberi: Servisçilerden İzmir Belediyesi'nin plaka kararına tepki! 06:29
Son Dakika Haberi: Servisçilerden İzmir Belediyesi'nin plaka kararına tepki! 10.08.2020 | 10:24
Son Dakika Haberi | İstanbul'da otogarda dehşet! Kanlar içinde kaldı | Video 02:47
Son Dakika Haberi | İstanbul'da otogarda dehşet! Kanlar içinde kaldı | Video 10.08.2020 | 10:14
Son Dakika Haberi | İstanbul Küçükçekmece'deki sopalı bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:17
Son Dakika Haberi | İstanbul Küçükçekmece'deki sopalı bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.08.2020 | 09:50

Antalya'da organizasyon şirketi sahibi Emre D.'nin nakite çevirmesi için verdiği 75 bin liralık çeki banka şubesinde bozduran çalışanı A.B.K., parayı paylaştığı 4 arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. Şüphelilerden biri yakalanırken, 4'ünün aranmasına devam ediliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerindeki bir banka şubesi önünde meydana geldi. Antalya'da organizasyon şirketi sahibi Emre D., 75 bin liralık çeki tahsil etmesi için çalışanı A.B.K'ya verip banka şubesine gönderdi. Bankadan 75 bin lirayı alan A.B.K, iddiaya göre şube çıkışında parayı 4 arkadaşına verdi. Ardından Hırsız var diye bağıran A.B.K. ile arkadaşları kaçarak kayıplara karıştı.


Bankanın önünde aracında bekleyen Emre D., olaya şahit olunca şüphelilerin peşine düştü. Emre D., şüphelilerden birini polise yakalattı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, pantolonunun içinde bir miktar para bulundu. Polis, diğer 4 şüpheliye ulaşmak için detaylı arama çalışması yürüttü, ancak sonuç alınamadı. Şüphelilerin aranmasına devam edildiği belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA