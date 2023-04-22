Antalya'da yaya geçidinde bekleyen otomobile kamyon çarptı: 4 yaralı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada Rus uyruklu aileden 3 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü dahil 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
"TATİLDEN DÖNÜYORLARDI"
Alanya'ya giden Rus uyruklu ailenin Kıbrıs'ta tatil yaptıktan sonra Antalya Havalimanındaki araçlarını alarak Alanya'ya dönmek üzere yola çıktıkları, kısa süre önce taşınmak için İstanbul'dan ev aldıkları ve bayram sonrasında İstanbul'a taşınma hazırlığında oldukları öğrenildi. kazayla ilgili İnceleme devam ediyor.
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