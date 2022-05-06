Video Yaşam Arayıp teslimat kodunu istedi, o kodla teslim alıp kaçtı | Video
Arayıp teslimat kodunu istedi, o kodla teslim alıp kaçtı | Video

Arayıp teslimat kodunu istedi, o kodla teslim alıp kaçtı | Video

06.05.2022 | 12:04

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İstanbul’da internet üzerinden siparişle 100 bin lira değerinde bir bilgisayar satın alan kişiyi arayan bir dolandırıcı, “Kargo şirketinden arıyorum. Kargonuzu teslim edeceğim” diyerek kargoya ait teslimat kodunu aldı. O kodla kargo şirketine giderek siparişi teslim alan dolandırıcı kayıplara karıştı. Mağdurun şikayeti üzerine inceleme başlatan İstanbul Polisi dolandırıcıyı yakaladı.

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İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi'nde "Dolandırıcılık" operasyonu düzenledi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki bir kargo şirketine giden ve bir başkasına ait olan kargo paketini alıcının kimlik bilgileriyle ve teslimat koduyla kendisinden habersiz bir şekilde teslim alan bir kişi kayıplara karıştı. Dolandırıcının, ürünü satın alan kişiyi iletişim ve kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra telefonla aradığı ve "Kargo şirketinden arıyorum. Kargonuzu teslim edeceğim" diyerek kargoya ait teslimat kodunu aldığı ve söz konusu teslimat koduyla kargo şirketine giderek ürünü teslim aldığı tespit edildi.

İnceleme başlatan İstanbul Polisi; içerisinde 100 bin lira değerinde bir bilgisayar bulunan kargo paketini alarak kaçan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan dolandırıcının peşine düştü. Kimlik bilgileri kısa süre içerisinde tespit edilen dolandırıcı S.Ç. (39), Esenyurt İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yaralama ve benzeri suçlardan sabıkaları bulunan S.Ç., "Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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