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Aşiret düğününde yarım kilo altın, 1 milyon lira para takıldı | Video

Aşiret düğününde yarım kilo altın, 1 milyon lira para takıldı | Video

05.05.2023 | 11:47

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde görkemli aşiret düğününe binlerce insan katıldı. Düğünde davetliler için 45 koyun kesilirken, yarım kilo altın ve 1 milyon lira para takıldı.

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Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren Köyü kanaat önderlerinden Cindi Aydemir'in torunu Şehmus Aydemir'in oğlu İbrahim ile Gülcan çiftinin 2 gün süren görkemli düğününe binlerce kişi katıldı. 45 koyunun kesildiği düğünde gelin ve damada 2 milyona yakın takı takıldı.

Kato Dağı eteklerinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber Jirki Aşireti'ne mensup ailenin ay yıldızlı Türk bayrağı altında 2 gün 2 gece süren düğününde paralar havada uçuştu. Yurtdışı ve yurt içinden bir çok aşiretin katıldığı düğünde gelin ile damada takı takıldı. 5 bin insanın katıldığı düğünde uzun halay kuyrukları oluştu. Davullu zurnalı gelin alma merasimi yapıldı, meşalelerle düğün adeta bir festival havasında geçti. Damadın amcası Hadi Aydemir, düğünlerinde 45 koyun kesildiğini ve çok kalabalık geçtiğini söyledi.

Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber artık güzel düğünler yapıldığını belirten Aydemir, yeğeninin düğününe gelen bütün misafirlere çok teşekkür ettiklerini kaydetti.

Damat İbrahim Aydemir ise, severek evlendiklerini, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Damat Aydemir, yurt içi ve yurt dışından gelip kendilerini yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti.

Gelin Gülcan Varol da, kendisine yarım kilo altın takıldığını aktardı. Eşiyle yılarca bir birlerinin sevdikten sonra kavuştuklarını belirten gelin Varol, "Çok güzel bir düğünümüz oldu. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

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