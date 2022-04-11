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OTOMATİK OYNAT
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ATV CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 11 Nisan 2022 Pazartesi atv izle | Video 11.04.2022 | 10:18
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Kaçak kripto para üretimine baskın | Video 11.04.2022 | 10:07
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Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar | Video 11.04.2022 | 10:07
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Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada | Video 11.04.2022 | 10:07
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İstanbul’da kaçak göçmenlere operasyon: 39 mülteci yakalandı | Video 11.04.2022 | 09:47
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Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı | Video 11.04.2022 | 09:23
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Sincan’da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı | Video 11.04.2022 | 08:39
00:42
Üsküdar’da fırıncılara meydan dayağı kamerada | Video 11.04.2022 | 09:24
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Üsküdar’da fırıncılara meydan dayağı kamerada | Video 11.04.2022 | 09:25
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Ordu'da şüpheli ölüm! İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu | Video 11.04.2022 | 08:44
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TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 yaralı 11.04.2022 | 08:39
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Fatih’te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu | Video 11.04.2022 | 08:39
03:36
Kadının aynasını kırmıştı "Pişmanım ama küçük düşürüldüm" | Video 10.04.2022 | 17:13
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Nisan ayında Erciyes’te kayak keyfi yaşanıyor! | Video 10.04.2022 | 16:52
00:46
Oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı | Video 10.04.2022 | 16:46
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Nisan 2022 Pazartesi canlı yayını izlemek için aşağıdaki video alanına tıklayın...
ATV CANLI YAYIN