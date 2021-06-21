Video Yaşam Aydın'da korku dolu anlar! Selin geliş anı ve suya gömülen araçlar kamerada

Aydın'da korku dolu anlar! Selin geliş anı ve suya gömülen araçlar kamerada

Aydın'da korku dolu anlar! Selin geliş anı ve suya gömülen araçlar kamerada
21.06.2021 | 08:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aydın'da korku dolu anlar! Selin geliş anı ve suya gömülen araçlar kamerada 00:34
Aydın'da korku dolu anlar! Selin geliş anı ve suya gömülen araçlar kamerada 21.06.2021 | 08:50
Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:47
Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 21.06.2021 | 08:42
Kısıtlama sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 02:10
Kısıtlama sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 21.06.2021 | 08:34
Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı. O anlar kamerada | Video 01:46
Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı. O anlar kamerada | Video 21.06.2021 | 08:34
İzmir’de şebeke suyu içen çocukların baygınlık geçirdiği iddiası | Video 03:52
İzmir’de şebeke suyu içen çocukların baygınlık geçirdiği iddiası | Video 21.06.2021 | 08:34
Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara yakalandı | Video 00:36
Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara yakalandı | Video 20.06.2021 | 16:31
Kuryeyi tekme tokat böyle dövdüler | Video 06:52
Kuryeyi tekme tokat böyle dövdüler | Video 20.06.2021 | 15:22
Ağrı Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı | Video 01:11
Ağrı Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı | Video 20.06.2021 | 14:14
İSKİ çalışma yaptı, evin duvarı patladı, eşyaları 2 kez su altında kaldı | Video 05:58
İSKİ çalışma yaptı, evin duvarı patladı, eşyaları 2 kez su altında kaldı | Video 20.06.2021 | 13:39
Babası terastan düşüp, öldü, Babalar gününde bizi nasıl bırakıp gittin diyerek ağladı | Video 02:57
Babası terastan düşüp, öldü, "Babalar gününde bizi nasıl bırakıp gittin" diyerek ağladı | Video 20.06.2021 | 13:39
TEM Otoyolu'nda soya fasulyesi yüklü tır devrildi, yol soya fasulyesi ile kaplandı | Video 01:00
TEM Otoyolu'nda soya fasulyesi yüklü tır devrildi, yol soya fasulyesi ile kaplandı | Video 20.06.2021 | 12:57
Ölen oğlu için 'yanına geleceğim' diyerek ağıt yaktı, 'babalar günü'nde hayatını kaybetti | Video 04:46
Ölen oğlu için 'yanına geleceğim' diyerek ağıt yaktı, 'babalar günü'nde hayatını kaybetti | Video 20.06.2021 | 12:19
E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı kamerada | Video 02:30
E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı kamerada | Video 20.06.2021 | 12:17
Özel görüntülerle şantaj şüphelisi yakalandı | Video 00:42
Özel görüntülerle şantaj şüphelisi yakalandı | Video 20.06.2021 | 12:00
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı | Video 01:43
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı | Video 20.06.2021 | 11:37
Sultangazi'de 5 katlı binada yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video 03:02
Sultangazi'de 5 katlı binada yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video 20.06.2021 | 11:38
Meydanda iki grubun kavgaya tutuştuğu anlar kamerada | Video 00:52
Meydanda iki grubun kavgaya tutuştuğu anlar kamerada | Video 20.06.2021 | 11:07
Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı | Video 00:40
Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı | Video 20.06.2021 | 11:07
İstanbul'da gasp dehşeti: Bonzai içirip bayılttıkları taksiciyi soydular | Video 00:24
İstanbul'da gasp dehşeti: Bonzai içirip bayılttıkları taksiciyi soydular | Video 20.06.2021 | 11:07
Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar | Video 02:52
Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar | Video 20.06.2021 | 10:52

Nazilli ilçesinde sağanak yağmurun ardından su baskını meydana geldi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dere taştı, evler ve tarlalar su altında kaldı. Sağnak yağış Bağcıllı, Ovacık, Ketenova, Kahvederesi, Kuşcular, Göcekli ve Gedikaltı mahallelerinde ekili tarım arazilerine zarar verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA