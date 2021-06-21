Aydın'da korku dolu anlar! Selin geliş anı ve suya gömülen araçlar kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Aydın'da korku dolu anlar! Selin geliş anı ve suya gömülen araçlar kamerada 21.06.2021 | 08:50
00:47
Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 21.06.2021 | 08:42
02:10
Kısıtlama sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 21.06.2021 | 08:34
01:46
03:52
İzmir’de şebeke suyu içen çocukların baygınlık geçirdiği iddiası | Video 21.06.2021 | 08:34
00:36
Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara yakalandı | Video 20.06.2021 | 16:31
06:52
Kuryeyi tekme tokat böyle dövdüler | Video 20.06.2021 | 15:22
01:11
Ağrı Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı | Video 20.06.2021 | 14:14
05:58
02:57
01:00
04:46
02:30
E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı kamerada | Video 20.06.2021 | 12:17
00:42
Özel görüntülerle şantaj şüphelisi yakalandı | Video 20.06.2021 | 12:00
01:43
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı | Video 20.06.2021 | 11:37
03:02
00:52
Meydanda iki grubun kavgaya tutuştuğu anlar kamerada | Video 20.06.2021 | 11:07
00:40
Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı | Video 20.06.2021 | 11:07
00:24
02:52
Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar | Video 20.06.2021 | 10:52
Nazilli ilçesinde sağanak yağmurun ardından su baskını meydana geldi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dere taştı, evler ve tarlalar su altında kaldı. Sağnak yağış Bağcıllı, Ovacık, Ketenova, Kahvederesi, Kuşcular, Göcekli ve Gedikaltı mahallelerinde ekili tarım arazilerine zarar verdi.