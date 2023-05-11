Video Yaşam Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun? | Video
Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun? | Video

Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun? | Video

11.05.2023 | 18:20

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programı ‘Esra Erol’da’ bugün Aysel Ezer ve kızı Tuğçe Ezer’in konusu ele alındı. Dün Esra Erol’da programına çıkan Aysel Ezer, kızını bulmak için ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Kızının ortadan kaybolmasıyla 4 torununa bakmaya başlayan anneanne Aysel Ezer, yaşadığı zorlukları programda anlattı. Programda gözyaşları sel olurken bugün ünlü sunucu Aysel Ezer’e müjdeyi verdi. Esra Erol bir süredir kayıp olan Tuğçe Ezer’i buldu ve canlı yayına çıkardı. İşte Esra Erol’da yaşananlar!

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