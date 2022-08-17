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OTOMATİK OYNAT
01:05
Ayşe’nin dayak yediği görüntüler ortaya çıktı | Video 17.08.2022 | 18:12
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Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı | Video 17.08.2022 | 15:55
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Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti | Video 17.08.2022 | 15:07
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Böyle ev sahibi görülmedi! Kiracısının yatılı misafiri oldu | Video 17.08.2022 | 12:32
02:12
Yatalak annesini yastıkla boğarak öldürdü, "Huzura erdirdim" dedi | Video 17.08.2022 | 12:31
02:52
2 öğretmene 'Cem Muhammet' incelemesi | Video 17.08.2022 | 12:31
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Akıllara 'Dana Ferhat’ı getirdi! Yıllar sonra Sivas'ta aynı kare | Video 17.08.2022 | 12:07
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Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 TL ceza | Video 17.08.2022 | 12:07
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Özel halk otobüsü şoföründen İmamoğlu’na tepki: "Çifte standart var" | Video 17.08.2022 | 12:03
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Lüks otomobil alev alev böyle yandı | Video 17.08.2022 | 12:03
03:18
3 milyon liraya sıfır aldığı lüks cip, hatalı çıktı | Video 17.08.2022 | 12:03
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Başıboş sokak köpeği kız çocuğunu böyle ısırdı | Video 17.08.2022 | 12:03
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Kuyumcuda torbalı soygun! Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar | Video 17.08.2022 | 11:49
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AVM'nin oyun alanındaki cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video 17.08.2022 | 10:50
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Ayakta durmakta güçlük çektiler ama kavga etmekten vazgeçmediler | Video 17.08.2022 | 10:41
Ayşe Hilal İçelli’nin eski sevgilisi Hacı Mehmet Yiğit tarafından apartman girişinde dayak yediği görüntüler ortaya çıktı.