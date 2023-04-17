Bahçelievler'de silahlı saldırı kamerada: Defalarca ateş açtılar! | Video
Bahçelievler'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırı kameraya yansıdı
Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, karşılık verdi. Polisle çatışan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Yapılan saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti. Sokakta 47 boş kovan bulunduğu kaydedildi.
Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.
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