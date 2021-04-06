Bartın'da kış uykusundan uyanan ayı, 30 kovanı parçaladı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kavaklı köyünde kış uykusundan uyanan boz ayı 30 arı kovanını parçaladı. Büyük bir ayının kovanları parçaladığını söyleyen üretici Güngör Özdemir (56), "Her yıl 1-2 kovanı ayılar parçalardı ama bu sene ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Çok şaşkınım" dedi.

Emekli maden işçisi Güngör Özdemir, Kavaklı Köyü Kuşdama mevkiindeki 7 dönümlük kendi arazisine 2 yıl önce 30 arı kovanı yerleştirdi. Ormanlık alanda yiyecek bulamayınca aç kalan ayılar elektrikli çitlerin çalışmaması nedeniyle bahçeye girerek, bütün kovanları parçaladı. Dün sabah saatlerinde kovanlarını kontrol etmek için bahçeye gelen Özdemir, bütün kovanlarının parçalandığını görünce şaşırdı.



Yaklaşık 20 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Güngör Özdemir, "Köyde bulunan ormanlık arazi içerisindeki arı kovanlarımızı koyduğumuz bahçemize elektrikli çitler yapmıştık. Ancak bölgemizdeki yoğun kar yağışı sonrası elektrikli tellerimiz çalışmadı. Önceki gecede büyük bir ayı bahçeye girerek, bütün arı kovanlarımızı talan etti. Biz hava muhalefeti nedeniyle bahçeye gelemedik. Bu iş bir gecede olacak iş değil, ben bu yaşıma kadar böyle bir şey yaşamadım" dedi.



Büyük bir ayının bahçesine girdiğini söyleyen Özdemir, "Ayıların şimdi kış uykularından uyanma zamanı, önüne yiyecek ne gelirse yemek istiyor. Maalesef aç ayılar bizim kovanları mahvetti. Ayıların saldırısından sonra sigorta şirketine başvurdum. Daha sonuç bekliyorum. Biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. 15-20 bin TL zararım var. Milyonlarca arımız telef oldu. Bütün kovanların altındaki düzenekleri bile paramparça etmiş" diye konuştu.

