Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı | Video
Bartın'ın Ulus ilçesinde bin 1030 metre yüksekliğindeki Soğucaksu mevkiinde mevsimin ilk kar yağısı başladı.
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