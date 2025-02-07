Başıboş köpeklerden kaçarken düşen 16 yaşındaki hafız ölümden döndü | Video
Isparta'da başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan 16 yaşındaki hafız, panikle dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını kaldırıma çarpan genç hastaneye kaldırılırken, yapılan kontrollerde kafatasında çatlak olduğu belirlendi. Faciadan kıl payı kurtulan genç, "Ben yine kaçabildim ama ufak bir çocuk olsaydı çok daha tehlikeli olurdu" dedi.
GÖZLÜK CAMLARI GÖZ ÇEVRESİNE SAPLANDI
Sağlık ocağında ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kafatasında çatlak tespit edilirken, düşme esnasında gözlük camlarının kırılarak sağ göz çevresine saplandığı belirlendi.
"KÜÇÜK BİR ÇOCUK OLSA KAÇAMAZDI"
Hastaneden taburcu olan Salih Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde kursa gitmek için evden çıktım. Yokuşu çıktığımda köpek yolun ortasındaydı. Aramızda 15 metre vardı. Bir adım attım ve köpek üzerime doğru koşmaya başladı. Panikle kaçmaya başladım, arkama baktığımda iki köpek olmuşlardı. Koşarken dengemi kaybedip düştüm ve kafamı kaldırıma vurdum. Hemen kalkıp sağlık ocağına koştum. Telefonumu çıkarıp yüzüme baktığımda kanları gördüm. Pansuman yapıp beni hastaneye gönderdiler. Bu köpekler birkaç gün önce de enişteme saldırmışlar. Ben yine kaçabildim ama ufak bir çocuk olsaydı çok daha tehlikeli olurdu. Yetkililerden önlem alınmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
BABA YILDIRIM: "OĞLUM HALA AĞRILAR ÇEKİYOR"
Salih Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım ise olay sonrası yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:
"Ben servisteyken bir telefon geldi. Hemen sağlık ocağına gittim. Oğluma ilk müdahale yapılmıştı, buradan hastaneye sevk ettiler. Tomografi çekildi ve kafatasında çatlak olduğu belirlendi. 24 saat müşahede altında tutuldu, uyuyamadı. Şimdi evde ama ağrıları devam ediyor. Kafasını sağa sola çeviremiyor, eğilemiyor. Yetkililerin bu konuyu daha sıkı takibe almasını istiyorum. Bugün Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü gelip ziyaret etti ve oğlumun düştüğü yerden 10 kadar köpek toplandığını söylediler "dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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