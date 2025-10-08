Batman’da yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video
Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, yasa dışı bahis ve siber suçlarla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Batman'da yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 08.10.2025 | 11:01
