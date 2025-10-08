Video Yaşam Batman’da yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video
08.10.2025 | 11:01

Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, merkezde ikamet eden F.T., A.K., E.B., Y.Y. ve F.Y. isimli şahısların, açık sistem global yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda, şüpheliler yasa dışı bahis paneli açık şekilde yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 13 SIM kart, 2 masaüstü bilgisayar ve 1 DSL modem ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, yasa dışı bahis ve siber suçlarla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
