Beylikdüzü’nde 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı, o anlar kamerada
İstanbul Beylikdüzü’nde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yol üzerindeki tıra arkadan çarpan sürücüyü polis ekipleri gözaltına alırken kadının ortalığı birbirine kattığı o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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