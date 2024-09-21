Beylikdüzü’nde 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı, o anlar kamerada 21.09.2024 | 10:22 İstanbul Beylikdüzü’nde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yol üzerindeki tıra arkadan çarpan sürücüyü polis ekipleri gözaltına alırken kadının ortalığı birbirine kattığı o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Liman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki alkollü kadın sürücü, yol üzerindeki diğer araçlara saldırmaya başladı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan kadın kaçmaya çalıştı. Sürücüyü yol üzerindeki tır sürücüleri yolu kapatarak durdururken kadın bu kez de tırlardan birine arkadan çarptı. Polis ekipleri kadını araçtan çıkararak gözaltına alırken kadın sürücü bağırmaya başladı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.