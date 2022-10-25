Video Yaşam Beyoğlu'nda çiğ köfteci saldırısında intikam detayı: Gencin dövüldüğü anlar kamerada | Video
Beyoğlu'nda çiğ köfteci saldırısında intikam detayı: Gencin dövüldüğü anlar kamerada | Video

Beyoğlu'nda çiğ köfteci saldırısında intikam detayı: Gencin dövüldüğü anlar kamerada | Video

25.10.2022 | 10:00

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Beyoğlu’nda çiğ köftecide yaşanan kavga ve silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Çiğ köfte almaya gelen gencin fazla ücret alındığını söylediği için kovulup darp edildiği ve yakınlarının işyerine intikam saldırısı gerçekleştirdiği belirlendi. Olaydan önce gencin dövüldüğü anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri genci darp eden çiğ köfteci çalışanı ve işyerine saldıran 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde önceki gün saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde Eren Ö. çiğ köfte almak için bulvar üzerindeki işyerine geldi. Dürüm siparişi veren genç hazır olduktan sonra Samican Sergen Y.'ye ücretini verdi. Ancak Y., gençten iddiaya göre fazla ücret aldı. Gencin bunu söylemesi üzerine aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın dışarıya taşması sonucunda işyeri çalışanı Sabri Ç. ve beraberindeki 4 kişi Eren Ö.'yü darp etti. Gencin tartıştığı ve darp edildiği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

FAZLA PARA ALDIĞINI SÖYLEYEN GENCİ DÖVMÜŞLER
Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra Eren Ö., yakınlarına çiğ köftecide darp edildiğini söyledi. Bunun üzerine eline sopa alan bir grup, işyerine intikam saldırısı düzenledi. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, çiğ köftecinin camları kırılırken, içerideki cam dolap da zarar gördü. Olay esnasında ise bir şahıs tabanca ile işyerine ateş açtı. Çiğ köftecidekilerin de fırça ve çek paslarla karşılık vermesi sonrası saldıran grup işyerinden hızla ayrıldı. Olayda işyeri sahibi Samican Sergen Y., babası Orhan Y. ve çalışan Sabri Ç. darp edilirken, saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İNTİKAM SALDIRISINI YAPAN GRUP YAKALANDI
Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda işyerini basan gruptakilerin Eren Ö., Fatih Ö., Sinan Ö. ve silahla ateş açan Murat K. oldukları tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 4 şüpheli ve Eren Ö.'yü darp eden Sabri Ç. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheliye, "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapılırken, Murat K.'ye ise ayrıca "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüphelini adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat K., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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