Video Yaşam Beyoğlu'nda cinayet anları kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Beyoğlu'nda cinayet anları kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Beyoğlu'nda cinayet anları kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video
04.08.2021 | 15:49

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Beyoğlu’nda sabah saatlerinde bir şahıs yanına çağırdığı iki kişiye tartışma üzerine çıkan kavga sonucunda silahla kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralı olan kişi hastanede hayatını kaybetti. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sokağın başında bekleyen Mahmut I. husumet beslediği Ahmet A.'yı yanına çağırdı. Bir süre konuşan ikili ardından tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.'nın arkadaşı Murat İmrak, olaya müdahale etti. Yaşanan arbede sonucunda çıkan kavgada silahını çeken Mahmut I., Ahmet A. ve Murat İmrak'a kurşun yağdırdı. Saldırı sonucunda Murat İmrak, karnına isabet eden kurşun ağır şekilde, Ahmet A. ise ayak bileğinden hafif şekilde yaralandı.
Hastanede hayatını kaybetti

Olayın ardından saldırgan Mahmut I. koşarak olay yerinden kaçarken, yaralılar Ahmet A. ve Murat İmrak ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Murat İmran burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YARALI HALDE SALDIRGANIN ÜSTÜNE ATLADI
Görüntülerde, saldırgan şahıs ve iki kişi tartışmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra taraflar arasında arbede yaşanıyor. Arbede devam ederken saldırgan şahıs silahını çekerek diğer ikisine ateş açıyor. Ateş açılması sonucu yaralanan kişilerden biri saldırganın üstüne atlıyor. Ancak şahıs aralarından kurtulduktan sonra koşarak kaçıyor. Yaralılar ise yere oturarak etraftan yardım istiyor.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda saldırganın önce eşkalini ardından kimliğini tespit eden polis ekipleri yakalamak çalışma başlattı. Öte yandan polis ekipleri olay yerindeki kovanları ise delil torbasına koyarak incelemek üzere emniyete götürdü. Saldırı esnasında birkaç araca da kurşun isabet etti.

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