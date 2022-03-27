Video Yaşam Bin yıllık mumyalar Aksaray’da | Video
Bin yıllık mumyalar Aksaray’da | Video

Bin yıllık mumyalar Aksaray’da | Video

27.03.2022 | 11:21

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Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait 13 mumya müzede ziyaretçilerini bekliyor.

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Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'daki kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor. Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya Türkiye'nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesinde sergileniyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.

Mumyalar hakkında bilgiler veren Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirterek, "Aksaray Müzemiz bünyesinde bulunan 13 mumya ile Türkiye'de mumya seksiyonu bulunan tek müzemiz. Amasya ve Niğde Müzesinde de birer tane mumya var ama bu şekilde sergilenen tek seksiyona sahip olan müzemiz ülkemizde Aksaray Müzesidir. Müzemizdeki mumyalar, Ihlara Vadisindeki bulunan kiliselerdeki yapılan kurtarma kazıları neticesinde bulunmuştur. Mumyalarımızın diğer bir kısmı Çanlı Kilise'de yaklaşık bundan bin yıl önce yapılan kiliselerden bulunmuştur. Bunlar 2000'li yıllardan itibaren müze kurtarma kazıları ile müzemize kazandırıldı" dedi.

CESEDİN ORGANLARI BOŞALTILARAK BAL MUMU İLE KAPLANIYOR
Mısır'a göre Türkiye'deki mumyalama tekniğinin farklı olduğuna dikkat çeken Yusuf Altın, "Bu mumyalardan bebek mumyası kendi içerisinde çok teknik bir çalışma getiriyor. Çünkü bizdeki mumyalama tekniği, Mısır'daki mumyalama tekniğinden farklı bir tekniktir. Bu teknikte insan vefat ettikten sonra cesedin iç organları çıkartılır bal mumu eritilip cesedin üzerine sır tabakası gibi kaplanır. Sonra kefen ve kumaşla üzeri kapanır. Bu şekilde toprağa gömü yapılır ve ceset kuruduktan sonra yüzyıllar boyunca kendini muhafaza eder. Biz de bu kazılardan çıkan mumyalarımızı müzemize getirerek sergiliyoruz. Özellikle üzerlerinde bulunan kolye, patik, kefen bezi nakışlarını da sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

KEDİ MUMYASI DİKKAT ÇEKİYOR
Mumyalama tekniği ile sahibi tarafından çok sevilen bir kedinin de mumyalanarak korunduğunu ifade eden Müze Müdürü Yusuf Altın, kazı kurtarma çalışmalarında bir adette kedi mumyası bulunduğunu ifade etti. Kedi mumyasının da çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Altın, "Diğer bir mumyamız ise özellikle çocuklarımızın dikkatini çeken kedi mumyamız var. Kedi mumyamızda muhtemelen sahibi tarafından çok sevildiği için bal mumu ile kaplanıp korunmuş. Bizlerde bunu tespit ettikten sonra onu da müzemizde sergiliyoruz. Mumyalarımızın hepsi 10-11 ve 12. Yüzyıllara ait mumyalar. Yani bundan yaklaşık bin yıllık mumyalar" diye konuştu.

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