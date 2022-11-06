Bir annenin kızına en acı seslenişi: "Ben seni bulamadım, sen beni bul"

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 6 yaşındaki kızı Gözde'yi kaybeden Nurgül Karamert, depremden sağ olarak kurtulduğuna inandığı kızını 23 yıldır arıyor. Karamert, "Onu bulmak için ömrümü adadım. İnşallah beni ekranda görür, tanır ve onu aradığımı bilir. Ben seni bulamadım, sen beni bul" dedi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde evinin çökmesi sonucu enkaz altından 12 saat sonra çıkarılan Nurgül Karamert, sağ olarak kurtulduğuna inandığı kızı Gözde'yi arıyor. 6 yaşındaki kızının depremden sonra albay M.T. tarafından bulunduğunu iddia eden Nurgül Karamert, 23 yıldır hiçbir şekilde haber alamadığı kızına kavuşmak istiyor.

"KIZIMIN YAŞADIĞINI BİLİYORUM"

17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük'te yaşadıkları evin çöktüğünü, eşinin ve kendisinin 12 saat enkaz altında kaldıklarını söyleyen Karamert, "Kızım enkazda hiç kalmamış. Bir teğmenin kızımı boş arsada bulup onu askeri hastaneye götürmesiyle süreç başladı. 23 yıldan beri çok araştırdım, hiç peşini bırakmadım ve bırakmayı da düşünmedim. 1 yıl boyunca polis araştırması da yapıldı. Bazı ifadeler, görgü tanıkları ve birçok delille kızımın yaşadığını biliyorum. Kızım Gözde'yi M.T. isimli bir albayın askeri hastaneden aldığını kız kardeşi bana ihbar etti. Bu süreç 12 yıl önce bu şekilde başladı" dedi.

"GÖZDE İSTANBUL'DA GÖRÜLMÜŞ"

1999 yılında olayın çeşitli sebeplerden dolayı detaylıca araştırılamadığını kaydeden Karamert, "Albayın kız kardeşinin sadece ifadesi alınmıştı ve 'Bilmiyorum' demişti. Kızımın hala albayda olduğunu söyleyen ifadeler var, kanıtlarda var. Komşuları kızımı albayın evinde görmüş. Albayın oğlunun evde bir kız çocuğunun yaşadığına dair ifadesi var. Gözde İstanbul'da görülmüş. Albayın karısı kızımın onların evinde olmadığını söylüyor. Daha önce de kızımı görmediğini söyledi ama İstanbul'daki komşuları Gözde'yi onların evinde gördüğünü söylüyor, ayrıca albayın oğlu da bunu söylüyor" şeklinde konuştu.

"DÜĞÜMÜN, ALBAYIN EŞİYLE ÇÖZÜLECEĞİNE DÜŞÜNÜYORUM"

Gözde'nin kaybolmasına ilişkin polis ekiplerinin birçok kişinin ifadesine başvurduğunu belirten Nurgül Karamert, "Albayın ablası da ifadesinde önce saklıyor sonrasında ise kardeşinin ona, 'Gözde'yi aldım ama Karamürsel'de bir yere verdim' söylediğini ifade ediyor. Birçok ifade var ancak ben düğümün albayın eşi ile çözüleceğine düşünüyorum. 23 yıldan beri çocuğumun peşindeyim. Ben ölene kadar çocuğumu arayacağım. Hiç rahat oturmasınlar. Çocuğumun onlardan çıkacağına ve onların bir şeyler bildiğine eminim. O kadar yoruldum ki kimseden bir şey istemiyorum, mahkemelerle uğraşmak istemiyorum. Tek istediğim çocuğum. Ömrümün yarısını verdim, kalanını da vermeye razıyım. Bu kadar çabaya rağmen bir neticeye varmamak beni çok yıprattı. Kimseden intikam almak istemiyorum, tek istediğim çocuğuma kavuşmak" ifadelerini kullandı.