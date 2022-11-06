Video Yaşam Bir annenin kızına en acı seslenişi: "Ben seni bulamadım, sen beni bul"
Bir annenin kızına en acı seslenişi:

Bir annenin kızına en acı seslenişi: "Ben seni bulamadım, sen beni bul"

06.11.2022 | 14:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir annenin kızına en acı seslenişi: Ben seni bulamadım, sen beni bul 07:54
Bir annenin kızına en acı seslenişi: "Ben seni bulamadım, sen beni bul" 06.11.2022 | 14:35
Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi’nin dış cephesinde hasar oluştu | Video 03:29
Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu | Video 06.11.2022 | 14:34
Otelci çift cinayeti: Esra Yıldız’ın ailesi bir yıl sonra kızlarının öldürüldüğü eve geldi | Video 06:57
Otelci çift cinayeti: Esra Yıldız'ın ailesi bir yıl sonra kızlarının öldürüldüğü eve geldi | Video 06.11.2022 | 14:36
Ölümden saniyelerle kurtuldular! Sundurma kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:57
Ölümden saniyelerle kurtuldular! Sundurma kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.11.2022 | 14:34
Dilek Ertek gemiden nasıl düştü? Oğlu ilk kez konuştu İsviçreli sevgilisinden şüpheleniyorum | Video 02:01
Dilek Ertek gemiden nasıl düştü? Oğlu ilk kez konuştu "İsviçreli sevgilisinden şüpheleniyorum" | Video 06.11.2022 | 13:12
2 liselinin öldüğü scooter faciasının yaşandığı caddedeki hız sınırı 70 değil, 50 kilometre | Video 06:50
2 liselinin öldüğü scooter faciasının yaşandığı caddedeki hız sınırı 70 değil, 50 kilometre | Video 06.11.2022 | 12:49
PKK’nın finans kaynağına darbe | Video 00:22
PKK’nın finans kaynağına darbe | Video 06.11.2022 | 11:34
50 ton saman balyası küle döndü | Video 00:28
50 ton saman balyası küle döndü | Video 06.11.2022 | 11:23
Kurallara uymayanları affetmediler! 10 ayda 573 bin liralık trafik cezası | Video 00:13
Kurallara uymayanları affetmediler! 10 ayda 573 bin liralık trafik cezası | Video 06.11.2022 | 11:19
Nusaybin’de Gençlik Konseri düzenlendi | Video 02:19
Nusaybin'de Gençlik Konseri düzenlendi | Video 06.11.2022 | 11:19
İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira | Video 00:51
İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira | Video 06.11.2022 | 11:19
İstanbul’da markette dehşet anları! Kovalayıp dövdükleri genci kaçırdılar | Video 04:42
İstanbul’da markette dehşet anları! Kovalayıp dövdükleri genci kaçırdılar | Video 06.11.2022 | 10:49
Taksim’de hareketli anlar! Bıçaklı saldırganı güven timleri yakaladı | Video 01:28
Taksim’de hareketli anlar! Bıçaklı saldırganı güven timleri yakaladı | Video 06.11.2022 | 10:49
Çiftlikbank mağduru bu kez de internet dolandırıcılarına parasını kaptırdı | Video 02:20
Çiftlikbank mağduru bu kez de internet dolandırıcılarına parasını kaptırdı | Video 06.11.2022 | 10:31
Kadın sürücü dolmuşa çarptı, sinirlenip kendi otomobilini parçaladı | Video 00:38
Kadın sürücü dolmuşa çarptı, sinirlenip kendi otomobilini parçaladı | Video 06.11.2022 | 10:28
7 farklı dilde okunan Mevlid-i Şerif dinleyenleri mest etti | Video 04:27
7 farklı dilde okunan Mevlid-i Şerif dinleyenleri mest etti | Video 06.11.2022 | 10:00
Fare pisliklerinin içinde sahte içki hazırlayıp satıyorlardı | Video 01:59
Fare pisliklerinin içinde sahte içki hazırlayıp satıyorlardı | Video 06.11.2022 | 10:01
Suç örgütü üyesi fuhuş için anlaştığı kadını gasp etti | Video 00:27
Suç örgütü üyesi fuhuş için anlaştığı kadını gasp etti | Video 06.11.2022 | 10:01
Arızalanan İETT otobüsü trafiği kilitledi | Video 01:08
Arızalanan İETT otobüsü trafiği kilitledi | Video 06.11.2022 | 10:00
Maden ocağında patlama: 2’si ağır 4 yaralı | Video 00:36
Maden ocağında patlama: 2'si ağır 4 yaralı | Video 06.11.2022 | 08:50

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 6 yaşındaki kızı Gözde'yi kaybeden Nurgül Karamert, depremden sağ olarak kurtulduğuna inandığı kızını 23 yıldır arıyor. Karamert, "Onu bulmak için ömrümü adadım. İnşallah beni ekranda görür, tanır ve onu aradığımı bilir. Ben seni bulamadım, sen beni bul" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde evinin çökmesi sonucu enkaz altından 12 saat sonra çıkarılan Nurgül Karamert, sağ olarak kurtulduğuna inandığı kızı Gözde'yi arıyor. 6 yaşındaki kızının depremden sonra albay M.T. tarafından bulunduğunu iddia eden Nurgül Karamert, 23 yıldır hiçbir şekilde haber alamadığı kızına kavuşmak istiyor.

"KIZIMIN YAŞADIĞINI BİLİYORUM"
17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük'te yaşadıkları evin çöktüğünü, eşinin ve kendisinin 12 saat enkaz altında kaldıklarını söyleyen Karamert, "Kızım enkazda hiç kalmamış. Bir teğmenin kızımı boş arsada bulup onu askeri hastaneye götürmesiyle süreç başladı. 23 yıldan beri çok araştırdım, hiç peşini bırakmadım ve bırakmayı da düşünmedim. 1 yıl boyunca polis araştırması da yapıldı. Bazı ifadeler, görgü tanıkları ve birçok delille kızımın yaşadığını biliyorum. Kızım Gözde'yi M.T. isimli bir albayın askeri hastaneden aldığını kız kardeşi bana ihbar etti. Bu süreç 12 yıl önce bu şekilde başladı" dedi.

"GÖZDE İSTANBUL'DA GÖRÜLMÜŞ"
1999 yılında olayın çeşitli sebeplerden dolayı detaylıca araştırılamadığını kaydeden Karamert, "Albayın kız kardeşinin sadece ifadesi alınmıştı ve 'Bilmiyorum' demişti. Kızımın hala albayda olduğunu söyleyen ifadeler var, kanıtlarda var. Komşuları kızımı albayın evinde görmüş. Albayın oğlunun evde bir kız çocuğunun yaşadığına dair ifadesi var. Gözde İstanbul'da görülmüş. Albayın karısı kızımın onların evinde olmadığını söylüyor. Daha önce de kızımı görmediğini söyledi ama İstanbul'daki komşuları Gözde'yi onların evinde gördüğünü söylüyor, ayrıca albayın oğlu da bunu söylüyor" şeklinde konuştu.

"DÜĞÜMÜN, ALBAYIN EŞİYLE ÇÖZÜLECEĞİNE DÜŞÜNÜYORUM"
Gözde'nin kaybolmasına ilişkin polis ekiplerinin birçok kişinin ifadesine başvurduğunu belirten Nurgül Karamert, "Albayın ablası da ifadesinde önce saklıyor sonrasında ise kardeşinin ona, 'Gözde'yi aldım ama Karamürsel'de bir yere verdim' söylediğini ifade ediyor. Birçok ifade var ancak ben düğümün albayın eşi ile çözüleceğine düşünüyorum. 23 yıldan beri çocuğumun peşindeyim. Ben ölene kadar çocuğumu arayacağım. Hiç rahat oturmasınlar. Çocuğumun onlardan çıkacağına ve onların bir şeyler bildiğine eminim. O kadar yoruldum ki kimseden bir şey istemiyorum, mahkemelerle uğraşmak istemiyorum. Tek istediğim çocuğum. Ömrümün yarısını verdim, kalanını da vermeye razıyım. Bu kadar çabaya rağmen bir neticeye varmamak beni çok yıprattı. Kimseden intikam almak istemiyorum, tek istediğim çocuğuma kavuşmak" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA