Boşandığı eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
00:42
05:34
02:40
18:43
04:26
01:01
Depreme dükkan önünde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada | Video 01.09.2021 | 11:23
03:50
Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı | Video 01.09.2021 | 11:05
03:11
03:36
İstanbul Esenyurt'ta, işçiler için ayırılan parayı çalan hırsızlar kamerada 01.09.2021 | 09:58
04:53
01:17
Bisikletli genç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı | Video 01.09.2021 | 10:49
05:17
ABD’li kızlar Adana'da köy hayatı yaşadı | Video 01.09.2021 | 10:39
00:44
Üsküdar’da balıkçı oltasına dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı | Video 01.09.2021 | 10:39
01:31
Adana’da iki kişiyi darp edip motosikleti böyle çaldı | Video 01.09.2021 | 10:39
01:00
01:29
Türkiye’de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas’ta görüntülendi | Video 01.09.2021 | 10:17
02:07
Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu | Video 01.09.2021 | 10:17
09:50
01:18
Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor | Video 01.09.2021 | 10:17
Ankara’da boşandığı eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel’in (33) cinayete kurban gittiği ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Salih Özkan(38) boşandığı eski eşi Ebru Yüksel ile erkek arkadaşı Mustafa D. ve öz kızı İsra Ö.'yü bir sitenin bahçesinde tabancayla yaralamıştı. Salih Özkan, olayın ardından aynı silahla kendisini de başından vurmuştu. Vücuduna 8 el kurşun isabet eden Yüksel ile başından ağır yaralanan Özkan hayatlarını kaybederken, Mustafa D. ile İsra Ö.'nün ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmişti. O vahşet anlarının meydana geldiği dakikalar ise cinayetin gerçekleştirildiği sitenin karşısındaki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.