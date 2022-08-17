Video Yaşam Böyle ev sahibi görülmedi! Kiracısının yatılı misafiri oldu | Video
Böyle ev sahibi görülmedi! Kiracısının yatılı misafiri oldu | Video

Böyle ev sahibi görülmedi! Kiracısının yatılı misafiri oldu | Video

17.08.2022 | 12:32

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İzmir'deki evini satarak Çeşme ilçesinde ev alan Engin Alkan, satın aldığı evdeki kiracılar evden çıkaramayınca, sokakta kalmamak için tasını tarağını toplayıp kiracılarının yanına yerleşti. Kendi evinde yatılı misafir olan Alkan, bu ilginç durumu "Kiracı mıyım misafir miyim ben de anlamadım" diyerek özetledi.

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İzmir'de sıhhi tesisatçılık yapan Engin Alkan, geçen şubat ayında İzmir'in Buca ilçesindeki evini satarak Çeşme'nin Dalyan Mahallesi'nde bir daire satın aldı. Satın aldığı evde kiracı olarak kalan restoran çalışanlarına evi boşaltmaları için ihtarname gönderen Alkan, kiracıların evi boşaltmayı reddetmesi ve görüştüğü avukatın da dava açılsa bile bir seneden önce evin boşaltılamayacağını söylemesi üzerine kiracılarla anlaşma yoluna gitti. Kiracılarından 20 bin lira ev kirası ve eylül ayı sonunda evin boşaltılacağına dair noter taahhütnamesi alan Alkan, sokakta kalmamak için kiracılarıyla birlikte yaşamayı teklif etti. Alkan, kiracılarının bu durumu kabul etmesi üzerine satın aldığı evde yatılı misafir hayatı yaşamaya başladı.

"KENDİ EVİMDE MİSAFİR GİBİ YAŞIYORUM"
Yaşadığı durumu "Kendi evimde, misafir gibi yaşıyorum" diye anlatan Alkan, "Şubat ayında evi satın aldım. Buca'da bir evim vardı. Onu satarak bu daireyi satın aldım. Satın aldığımda evde kiracılar vardı. Evin boşaltılması için noterden ihtarname çektim. Evdeki kiracılar başka ev aradı ama bulamadılar. Buldukları ev de pahalı çıktı. Ben de sokakta kaldığımı söyledim ve 'Evimi boşaltın' dedim. Boşaltmak istemediler. 'Avukata git' dediler. Avukata gittim. Avukat, 'Bir sene içinde boşaltamazsın. Kiracılarınla anlaşmaya çalış' dedi. Ben de kiracılarımla konuştum. 'Bari bana bir yer verin' diyerek onlarla bir anlaşma yaptım. Onlardan 20 bin lira aldım. 3 ay kiracılarımla birlikte aynı evde yatıp kalkmaya başladım. Kiracı mıyım, misafir miyim ben de anlamadım" diye konuştu.

"YAŞADIKLARIMI RADYODA ANLATTIM"
Yaşadıklarını bir radyo programında anlatması üzerine olayın basına yansıdığını söyleyen Alkan, "Bir radyo programına telefonla katıldım. O gecenin program konusu, 'Gıcık olduğunuz bir olayı anlatın' idi. Ben de bağlanarak yaşadığım bu durumu anlattım. Çok ilgisini çekti. Yaklaşık bir saat muhabbet ettik. O da tanıdığı gazeteci arkadaşlarına bu durumu anlattı. Onların da ilgisini çekince bugünlere geldik" diye anlattı.

"GÜN SAYIYORUM"
Temmuz ayı başında evde 5 kişinin kaldığını belirten Alkan, "Benimle birlikte 6 kişi kalmaya başladık. Şu anda birisi işi bıraktı gitti. Birisi de izne ayrıldı. 2 kişi garson olarak çalışıyor. Diğerleri sürekli olarak restorandalar. Şu an evde 2 kişi kaldı. Ama her an artabilir. Restoran, duruma göre çalışan kişileri azaltabiliyor, artırabiliyor. Anlaşmamıza göre evi eylül ayı sonunda bana teslim etmek zorundalar. Noterden taahhütname yaptık. Gün sayıyorum" sözlerine yer verdi.

ÇAY İÇİP TELEVİZYON SEYREDİYORLAR
Evdeki kiracıları ile birlikte çay içip televizyon seyrettiklerini anlatan Alkan, "Eskiden tanışmış arkadaşlar gibiyiz. İlk geldiğimde 2 arkadaş kalıyordu. Bir tanesi bulaşıkçıydı. Diğeri de garsondu. Bulaşıkçı arkadaş buradan ayrıldı. Şimdi başka bir yerde kalıyor. Garson da izne gitti. Kendi yatağımı kurdum. Orada yatıp kalkıyorum. Eşim de var. O da mağdur durumda. Yaz tatili için yanıma gelecekti. Hayaller kurmuştuk. Evimiz bu durumda olunca yaz sıcağında İzmir'de kaldı. 24 yaşında oğlum var. O da Alaçatı'da sörf okulunda çalışıyor. O da evimize gelemedi. Konteynerde kalıyor. Benim gibi koğuş sistemi yaşıyor" ifadeleri kullandı.

Alkan'ın ilginç hikayesi, sosyal medyada da geniş yer buldu.

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