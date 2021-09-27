Video Yaşam Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar | Video

Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar | Video

Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar | Video
27.09.2021 | 12:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Müge Anlı’yı canlı yayında çileden çıkartan skandal olay Tutuklanacaksınız hepiniz! Neyin kafasını yaşıyorsunuz 07:48
SON DAKİKA: Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan skandal olay "Tutuklanacaksınız hepiniz! Neyin kafasını yaşıyorsunuz" 27.09.2021 | 12:43
Kuşadası - Söke yolunda faciadan dönüldü! Otobüs alevler içinde kaldı | Video 01:04
Kuşadası - Söke yolunda faciadan dönüldü! Otobüs alevler içinde kaldı | Video 27.09.2021 | 12:53
Ankara’nın yanı başında yetişen Çin Hurması: Hünnap | Video 04:53
Ankara'nın yanı başında yetişen Çin Hurması: "Hünnap" | Video 27.09.2021 | 12:35
İstanbul Havalimanı’nda peş peşe uyuşturucu operasyonları | Video 02:19
İstanbul Havalimanı’nda peş peşe uyuşturucu operasyonları | Video 27.09.2021 | 12:43
Kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:18
Kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 27.09.2021 | 12:36
Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar | Video 02:16
Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar | Video 27.09.2021 | 12:35
Usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza yağdı | Video 03:54
Usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza yağdı | Video 27.09.2021 | 12:35
Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada | Video 01:39
Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada | Video 27.09.2021 | 12:35
SON DAKİKA: Aydın’da dehşet düşüren görüntüler! Engelli öğrenciye darp kamerada... 02:18
SON DAKİKA: Aydın'da dehşet düşüren görüntüler! Engelli öğrenciye darp kamerada... 27.09.2021 | 12:19
O gönüllerin birincisi! Yarışmayı kaybetme pahasına bayrağı yerden alan öğrenci ödüllendirildi | Video 01:47
O gönüllerin birincisi! Yarışmayı kaybetme pahasına bayrağı yerden alan öğrenci ödüllendirildi | Video 27.09.2021 | 11:36
Gelin çıkarmaya gitti, bulduğu 70 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti | Video 03:15
Gelin çıkarmaya gitti, bulduğu 70 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti | Video 27.09.2021 | 10:59
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yol verme meselesi kanlı bitti: 1 ölü 4 yaralı | Video 03:28
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yol verme meselesi kanlı bitti: 1 ölü 4 yaralı | Video 27.09.2021 | 10:59
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen Sezer Öztürk’ün dehşet saçtığı anlar kamerada: Ölü ve yaralılar var! 03:28
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Sezer Öztürk'ün dehşet saçtığı anlar kamerada: Ölü ve yaralılar var! 27.09.2021 | 10:54
Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye rekor ceza | Video 00:32
Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye rekor ceza | Video 27.09.2021 | 10:37
Müge Anlı 27 Eylül 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 86 yaşındaki kadını kim eve kilitledi? 11:36
Müge Anlı 27 Eylül 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 86 yaşındaki kadını kim eve kilitledi? 27.09.2021 | 10:23
Mersin’de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu | Video 02:59
Mersin’de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu | Video 27.09.2021 | 10:25
Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video 03:02
Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video 27.09.2021 | 10:26
Bursa’da ilginç düğün. Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler | Video 00:50
Bursa'da ilginç düğün. Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler | Video 27.09.2021 | 10:07
Mersin sahilleri müsilaj tehlikesi altında | Video 05:06
Mersin sahilleri müsilaj tehlikesi altında | Video 27.09.2021 | 10:07
Evlere girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı, kovalamaca anı kameraya yansıdı | Video 01:45
Evlere girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı, kovalamaca anı kameraya yansıdı | Video 27.09.2021 | 09:51

Arnavutköy’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir martının ayaklarını keserek doğaya bıraktılar. Ayağı kesilmiş şekilde çayırlık alanda duran martıya sahip çıkan Ahmet Karakaya, ‘bu nasıl vicdansızlık’ diyerek tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan evinin etrafında ayakta durmakta zorluk çeken bir martıyı gören Ahmet Karakaya, martının yanında gittiğinde ayaklarının kesildiğini fark etti. Martının halini gören Karakaya, ayakları kesilmiş martıyı evine alarak beslemeye başladı.

"AYAKLARI KESİLMİŞ NE UÇABİLİYOR NE YÜRÜYEBİLİYOR"
Ayağı kesik olan martıya bakan Ahmet Karakaya, "İşten gelirken yolda gördüm baktım uçamıyor. Arkasından gittim baktım ayakları kesik. Aldım eve getirdim. Bu nasıl vicdansızlık bilmiyorum ama ayaklarını kesip böyle bırakmışlar. Hayvan iki gündür bende. Elimden geldiğince yemini ve suyunu vermeye çalışıyorum ama bilmiyorum. Ayakları kesilmiş ne uçabiliyor ne yürüyebiliyor Bu gerçekten vicdansızlık. Hayvan ısırığı değil bu, hayvan ısırsa bir tarafı çok bir tarafı az kopardı ama bunun iki tarafı da eşit kesilmiş. Burası sulak bir alan olduğu için kuş türleri çok sık oluyor burada. Belediyeyi aradık gelip alacaklar herhalde. Tedavi etmeye çalıştım ama yanlış bir şey yaparım diye de korkuyorum o yüzden ekiplere teslim edeceğim tabii ki" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA