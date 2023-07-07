Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sevgilisiyle tatil yapan Yeşim Demir, gün batımını izlemek için Polente Burnuna geldi. İddiaya göre sevgilisiyle alkol alan Yeşim Demir (39), gece yarısı Polente burnunda uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.
Savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Sahil Güvenlik botuna alınarak, Çanakkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ölen kadının sevgilisi ifadesi alınmak üzere Bozcaada ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, 2020 yılında da, Bozcaada ilçesinde arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izledikleri Polente mevkiinde, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirmişti.
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