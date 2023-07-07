Video Yaşam Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video

Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video

07.07.2023 | 09:25

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sevgilisiyle tatil yapan Yeşim Demir, gün batımını izlemek için Polente Burnuna geldi. İddiaya göre sevgilisiyle alkol alan Yeşim Demir (39), gece yarısı Polente burnunda uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine sevgilisiyle tatile gelen Yeşim Demir (39), gün batımını izlemek için Polente Burnu'na gitti. Çift, 34 KU 1952 plakalı aracı iddiaya göre uçuruma yakın bir noktaya çekti. Polente Burnu'nda alkol aldıkları ileri sürülen iki sevgili rüzgar gülleri eşliğinde gün batımını izledi. Çift havanın kararmasıyla birlikte Polente Burnu'nda zaman geçirmeye devam etti. Saat 23.30 sıralarında Yeşim Demir yaklaşık 32 metrelik yükseklikten uçuruma düştü. 112 Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerde de denizden destek verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplere uçurumdan düşen kadının bulunduğu bölgeye inerek, yaralı kadına ulaştı. Olay yerinde 45 dakika kalp masajı yapılan Yeşim Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Sahil Güvenlik botuna alınarak, Çanakkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölen kadının sevgilisi ifadesi alınmak üzere Bozcaada ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, 2020 yılında da, Bozcaada ilçesinde arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izledikleri Polente mevkiinde, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirmişti.

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