Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video
Bursa’da meydana gelen kazada drift yapan otomobile arkasından gelen motosikletli çarptı. Kazada 2 sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
