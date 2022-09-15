Bursa'da etil alkol yapımında kullanılan 1000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi | Video
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İstanbul'da 'Zincir' operasyonu': 10,5 ton etil alkol ele geçirildi | Video 15.09.2022 | 13:39
BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda etil alkol yapımında kullanılan 1000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.