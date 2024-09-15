Büyükçekmece E-5'te yağmur nedeniyle kayan tır, yolu trafiğe kapattı | Video
Büyükçekmece E-5'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak yan döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan dönen tır nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
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