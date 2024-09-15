Büyükçekmece E-5'te yağmur nedeniyle kayan tır, yolu trafiğe kapattı | Video 15.09.2024 | 14:23 Büyükçekmece E-5'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak yan döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan dönen tır nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Edirne istikametinde yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 76 AAJ 725 plakalı tır, bariyerlere çarparak yan döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan dönen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tır ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede çekilirken, trafik normale döndü.