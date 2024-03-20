Video Yaşam Caddebostan'da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı | Video
Caddebostan'da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı | Video

Caddebostan'da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı | Video

20.03.2024 | 06:00

Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Olay saat 00.30 sularında Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 EPH *** plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 34 DKR *** plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle Gizem D. ve Miray Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu caddede trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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