Çamlıbel kış güzelliği ile mest ediyor | Video
Tokat-Sivas sınırı arasında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu. Beyaz gelinliğini giyen Çamlıbel, görsel şölen oluşturdu.
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