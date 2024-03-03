Video Yaşam ÇEMBER-13’ Operasyonları'nda 3 bin 765 firari yakalandı | Video
ÇEMBER-13’ Operasyonları'nda 3 bin 765 firari yakalandı | Video

ÇEMBER-13’ Operasyonları'nda 3 bin 765 firari yakalandı | Video

03.03.2024 | 09:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen “ÇEMBER-13” Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇEMBER-13" Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında 3 bin 730 şahsın 0-5 yıldır,17 şahsın 5-10 yıldır ve 18 şahsın ise 10 yıl ve üzeri aranmakta olduğunu belirtti. Yerlikaya paylaşımının devamında hırsızlıktan 588, dolandırıcılıktan 282, yağmadan 119, adam öldürmekten 38 cinsel suçlardan 37, narkotik suçlardan 678, terörden 40, kaçakçılık ve organizeden 396 olmak üzere toplam 3 bin 765 şahsın operasyonlar sonucu adalete teslim edildiğini kaydetti.

Yerlikaya paylaşımının devamında "İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ÇEMBER-13’ Operasyonları’nda 3 bin 765 firari yakalandı | Video 01:17
ÇEMBER-13’ Operasyonları'nda 3 bin 765 firari yakalandı | Video 03.03.2024 | 09:03
Hava tankının içerisindeki uyuşturucuları, polis köpeği buldu | Video 01:23
Hava tankının içerisindeki uyuşturucuları, polis köpeği buldu | Video 03.03.2024 | 08:32
Sultangazi’de doğalgaz patlaması! Çocuklar ateş yakıyordu | Video 04:29
Sultangazi’de doğalgaz patlaması! "Çocuklar ateş yakıyordu" | Video 03.03.2024 | 08:32
Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı | Video 01:49
Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı | Video 03.03.2024 | 08:32
Kartal’da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı 04:44
Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı 03.03.2024 | 00:09
Evine su taşıyan husumetlisine kurşun yağdırdı 02:49
Evine su taşıyan husumetlisine kurşun yağdırdı 02.03.2024 | 21:40
Sultangazi’de doğal gaz patlaması: Bölgeden alevler yükseldi 00:14
Sultangazi'de doğal gaz patlaması: Bölgeden alevler yükseldi 02.03.2024 | 21:20
Gaziantep’te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı | Video 00:26
Gaziantep’te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı | Video 02.03.2024 | 16:39
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı | Video 00:43
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı | Video 02.03.2024 | 14:36
Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video 00:50
Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video 02.03.2024 | 14:32
Gölbaşı’nda hastanede çalışan sağlık personeli 3 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi çaldı | Video 00:10
Gölbaşı'nda hastanede çalışan sağlık personeli 3 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi çaldı | Video 02.03.2024 | 14:21
Aynı ilde ikinci piton vakası! 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu | Video 00:14
Aynı ilde ikinci piton vakası! 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu | Video 02.03.2024 | 14:25
Güzellik salonlarına fuhuş operasyonunda 4 tutuklama | Video 00:34
Güzellik salonlarına fuhuş operasyonunda 4 tutuklama | Video 02.03.2024 | 14:16
Bartın’da otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:10
Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 02.03.2024 | 13:25
Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video 03:44
Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video 02.03.2024 | 13:07
Erzurum’da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 00:52
Erzurum’da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 02.03.2024 | 13:09
Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi | Video 03:48
Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi | Video 02.03.2024 | 13:05
Sosyal medya hesaplarından silah ile paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı | Video 00:30
Sosyal medya hesaplarından silah ile paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı | Video 02.03.2024 | 13:05
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video 01:06
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video 02.03.2024 | 11:47
Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç çözüm: Otomobilini zincire vurdu | Video 02:04
Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç çözüm: Otomobilini zincire vurdu | Video 02.03.2024 | 11:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA