Video Yaşam Çifte cinayetin tetikçisi yakalandı! Perde arkasından “Daltonlar” çıktı | Video
Çifte cinayetin tetikçisi yakalandı! Perde arkasından “Daltonlar” çıktı | Video

Çifte cinayetin tetikçisi yakalandı! Perde arkasından “Daltonlar” çıktı | Video

13.12.2022 | 12:55

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İstanbul’da Kasımpaşa Spor Kulübü Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin ve Yasin Keskin’in bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü iki farklı cinayete karışan ve “Daltonlar” çetesinin tetikçilerinden olduğu belirlenen A.E. yakalandı ve tutuklandı.

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Barış B. adlı suç örgütü liderine bağlı çetenin tetikçiliğini yapan ve "Daltonlar" olarak adlandırılan suç örgütünün üyesi A.E., İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.E.'nin, 16 Nisan 2022 tarihinde Beyoğlu İlçesi'ndeki İkamet adresinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülen Kasımpaşa Spor Kulübü Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetine karıştığı tespit edildi. A.E.'nin ayrıca 22 Eylül 2022 tarihinde Beşiktaş İlçesi'nde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yasin Keskin isimli kişinin öldürülmesi olayındaki tetikçilerinden biri olduğu da belirlendi. Adliyeye sevk edilen A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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