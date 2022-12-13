Çifte cinayetin tetikçisi yakalandı! Perde arkasından “Daltonlar” çıktı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
00:20
8 yaşındaki oğlunu boğa saldırısından böyle kurtardı | Video 13.12.2022 | 12:54
00:51
Sobaya tiner dökünce yüzü yandı | Video 13.12.2022 | 12:21
03:37
07:24
00:08
00:46
‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı | Video 13.12.2022 | 11:14
08:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 13.12.2022 | 11:08
05:07
01:09
Antalya'da araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı | Video 13.12.2022 | 10:25
03:58
Jandarmadan 11 adrese eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonu | Video 13.12.2022 | 10:55
02:57
Son Dakika: İstanbul'da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video 13.12.2022 | 10:32
01:18
06:01
Anahtarını alıp kaçan karganın arkasından böyle koştu | Video 13.12.2022 | 10:04
00:53
Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video 13.12.2022 | 10:15
01:29
Sultangazi'de kaza sonrası yaşananlar kamerada | Video 13.12.2022 | 10:14
03:13
İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video 13.12.2022 | 09:48
03:50
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı | Video 13.12.2022 | 10:01
04:18
İstanbul’da Kasımpaşa Spor Kulübü Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin ve Yasin Keskin’in bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü iki farklı cinayete karışan ve “Daltonlar” çetesinin tetikçilerinden olduğu belirlenen A.E. yakalandı ve tutuklandı.