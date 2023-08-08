“Cono”lara şafak baskını böyle görüntülendi | Video
Adana’da “Cono aşireti” olarak bilinen şahısların yaşadığı mahalleye şafak vaktinde 500 polisle baskın yapıldı. Baskın anları dron ile görüntülendi.
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