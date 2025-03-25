Çukurca'da araçta gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video
Hakkari'de durdurulan aracın özel bölmesine gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
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