Demet Akalın gittiği kozmetik fuarında rafları boşalttı! Sosyal medyada alay konusu oldu: "Bunu da eve gönderin!" | Video

Girdiği polemiklerle magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Aleyna Tilki'ye yaptığı göndermelerle uzun süre gündemden düşmemişti. "Aleyna'dan dünya starı falan olmaz" diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen Demet Akalın, son olarak ortaya çıkan görüntüleri ile magazini salladı. Önceki gün bir kozmetik fuarına giden şarkıcı, adeta rafları boşalttı! Demet Akalın'ın yardımcısının tuttuğu poşete ürünleri atması sosyal medyada dalga konusu oldu. İşte ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın o anları...