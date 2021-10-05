Denizli'de silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki belediyeye ait katı atık bertaraf alanının işletmesini ihaleyle alan kişilerle alanı terk etmeyen eski işletmeciler arasında çıkan silahlı kavgada Yılmaz Arat hayatını kaybederken, kardeşi Murat Arat ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Mehmetçik Mahallesi'ndeki Bozkurt Belediyesi'na ait çöp toplama ve bertaraf alanında meydana geldi. Bozkurt Belediyesi, ilçe dışındaki çöp toplama ve bertaraf alanını 5 yıl önce 3 yıllığına Yılmaz Arat ve kardeşi Murat Arat'a verdi. Arat kardeşler, geçen yıl sözleşme süreleri dolmasına rağmen alanı terk etmedi. Bozkurt Belediyesi'nce polis eşliğinde gönderilen tebligata rağmen kardeşler alanı boşaltmadı. Belediye alan için geçen günlerde yeniden ihale yaptı. Arat kardeşlerin girmediği ihale, Mehmet Ali Kutlu'ya verildi.



Çöp toplama alanına giden Kutlu ve arkadaşları ile Arat kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Arat kardeşler bıçakla saldırırken, Kutlu'nun arkadaşı Vedat G. (30) ise otomobilden aldığı tüfekle art arda ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Yılmaz Arat'ın başına ve göğsüne isabet etti. Kardeşi Murat Arat ise darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz Arat, kaldırıldığı Çardak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Murat Arat?ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Vedat Gezer ile birlikte kavgaya karışan Mehmet Ali Kutlu (29), İbrahim Gezer (39) ve Salih Kurtlu'yu (32) gözaltına aldı. 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Yılmaz Arat'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Arat'ın Sivas'ın Kangal ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.