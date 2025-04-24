Deprem paniğiyle tezgahın üzerinden art arda böyle atladılar! | Video 24.04.2025 | 09:35 İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme Başakşehir'deki bir dükkanda yakalanan vatandaşlar, tezgahın üzerinden art arda atladı. 5 kişinin tezgahın üzerinden atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kimi vatandaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı. Başakşehir'de bulunan Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi'nde araçlar için yedek parça satılan bir işyerinde ise büyük panik yaşandı. Büyük bir gürültünün yaşandığı sarsıntı sırasında vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Dükkanda bulunan bazı kişiler ise tezgahın üzerinden atlayarak kaçtı. 5 kişinin art arda tezgahın üzerinden atladığı anlar kameraya yansıdı.