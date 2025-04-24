Deprem paniğiyle tezgahın üzerinden art arda böyle atladılar! | Video
İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme Başakşehir'deki bir dükkanda yakalanan vatandaşlar, tezgahın üzerinden art arda atladı. 5 kişinin tezgahın üzerinden atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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