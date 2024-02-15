Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 91 oranında tamamlandı | Video 15.02.2024 | 12:31 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası devam eden yıkım işlemlerinde yüzde 91’e ulaşıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yandan kalıcı konutlar ve deprem evleri hızla yükselirken, diğer yandan da depremin enkaz kaldırma çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülüyor. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı olarak tespit edilen 14 milyon metre karelik alanın yüzde 91'inin yıkımı gerçekleşti ve enkazın hafriyat kaldırma işlemleri de yürütülüyor.

Şehir merkezinde enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra temellerdeki hafriyatlarda sökülerek kaldırılıyor. Moloz yığınlarının kaldırılması için Japonya fonundan Kahramanmaraş'a 2.4 milyon dolar destek geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, gelen destekle, 2 mobil, 1 sabit ayrıştırma ünitesi kuruluyor. Ayrıştırma ünitesinin mobil olanının bir tanesi Dulkadiroğlu ilçesine, diğeri de Elbistan ilçesine kurulumu yapılıyor. İl genelinde döküm sahalarına taşınan yaklaşık 6 milyon m3 molozun geri dönüşümü sağlanacak.

Depremzede Hüseyin Yıldız, "Deprem olduğunda kötümser bir tablo vardı ve bizim bu enkazın altından çıkamayacağımızı düşünüyorduk. Tam istediğimiz düzeyde bir çalışma olmasa da çok ta karamsar bir tablo yok. Bir yandan inşaatlar başladı ancak daha hızlı ve sonuçlanması gerekiyor. Yıkılan yaklaşık 110 bin kadar ev var ve çarşı komple yok acilen çarşının inşası lazım. Tüketici ihtiyaçlarını çevre illerden karşılıyor" dedi.

Bir başka vatandaş Enver Okumuş ise, "Gördüğüm kadarıyla hafriyat işleri hızla kaldırılıyor" diye konuştu.

Zöhre Kelek ise, "Kahramanmaraş'ta birçok işlem yapılamadı deprem sonrası da şehir bu duruma geldi. Benim talebim müstakil evlerin kaldırılıp restore edilerek güzel bir Kahramanmaraş görmek istiyoruz" ifadesini kullandı.