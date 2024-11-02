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Diyarbakır’da ameliyat öncesi hayatını kaybeden Damla’dan geriye söylediği şarkılar kaldı

Diyarbakır’da ameliyat öncesi hayatını kaybeden Damla’dan geriye söylediği şarkılar kaldı

02.11.2024 | 10:35

Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için özel hastaneye giden Damla’nın ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. 20 yaşındaki Damla’dan geriye söylediği şarkılar ve ameliyata hazırlanma anları kaldı.

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İddiaya göre, 29 Ekim'de 20 yaşındaki Damla Sakallı, geniz eti ameliyatı olmak için merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Ameliyat için yatış işlemi yapılan Sakallı, serum takılmasının ardından rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan Sakallı, aynı hastanede yoğun bakıma alındı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sakallı'nın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek merkez Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığında defnedildi.
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