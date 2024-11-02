Diyarbakır’da ameliyat öncesi hayatını kaybeden Damla’dan geriye söylediği şarkılar kaldı
Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için özel hastaneye giden Damla’nın ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. 20 yaşındaki Damla’dan geriye söylediği şarkılar ve ameliyata hazırlanma anları kaldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sakallı'nın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek merkez Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığında defnedildi.
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