Video Yaşam 'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dedikleri yaşlı adamı dolandırdılar | Video
'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dedikleri yaşlı adamı dolandırdılar | Video

'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dedikleri yaşlı adamı dolandırdılar | Video

05.01.2023 | 15:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

El frenini çekmeyi unutunca geriye doğru kayan otomobil iş yerine böyle girdi | Video 01:50
El frenini çekmeyi unutunca geriye doğru kayan otomobil iş yerine böyle girdi | Video 05.01.2023 | 16:14
Samsun’da 7 paket kokainle yakalanan şahıs tutuklandı | Video 00:28
Samsun'da 7 paket kokainle yakalanan şahıs tutuklandı | Video 05.01.2023 | 16:12
’Dolandırıcılardan kurtaracağız’ dedikleri yaşlı adamı dolandırdılar | Video 02:21
'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dedikleri yaşlı adamı dolandırdılar | Video 05.01.2023 | 15:09
Vitrininde fare gezen işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi | Video 01:42
Vitrininde fare gezen işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi | Video 05.01.2023 | 14:02
Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu | Video 03:03
Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu | Video 05.01.2023 | 14:02
Bayrampaşa’da İBB tarafından yapılan köprü bakımsızlık nedeniyle tehlike saçıyor | Video 03:38
Bayrampaşa'da İBB tarafından yapılan köprü bakımsızlık nedeniyle tehlike saçıyor | Video 05.01.2023 | 14:02
Tokat’ta hastane yolunda kaza! Anne ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı | Video 02:19
Tokat'ta hastane yolunda kaza! Anne ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı | Video 05.01.2023 | 14:36
Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü | Video 00:29
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü | Video 05.01.2023 | 13:21
Kadıköy’de gasp şüphelilerine esnaf müdahalesi | Video 05:57
Kadıköy'de gasp şüphelilerine esnaf müdahalesi | Video 05.01.2023 | 12:27
İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis’in sınıfında hüzün | Video 01:37
İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis'in sınıfında hüzün | Video 05.01.2023 | 12:27
Şanlıurfa’da dev change araç operasyonu: 19 gözaltı | Video 05:56
Şanlıurfa’da dev "change" araç operasyonu: 19 gözaltı | Video 05.01.2023 | 12:03
Müge Anlı’da gündem olan Sinan Sardoğan’ın akrabası: Bana da küfürlü mesajlar attı | Video 04:21
Müge Anlı'da gündem olan Sinan Sardoğan'ın akrabası: "Bana da küfürlü mesajlar attı" | Video 05.01.2023 | 11:38
Bozuk ve hurda malzemelere dokunmayıp 250 bin liralık ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 08:27
Bozuk ve hurda malzemelere dokunmayıp 250 bin liralık ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 05.01.2023 | 11:56
Sarıyer’de trafikte yol verme kavgası kamerada! Aracın içinden tekme attı | Video 00:57
Sarıyer’de trafikte yol verme kavgası kamerada! Aracın içinden tekme attı | Video 05.01.2023 | 11:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 05:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 05.01.2023 | 11:45
İki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı | Video 01:19
İki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı | Video 05.01.2023 | 10:30
Adana’da DEAŞ’a yönelik operasyon: 4 tutuklama | Video 00:55
Adana’da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 tutuklama | Video 05.01.2023 | 09:58
Başakşehir’de ambulans şoförünü yaralayan kadın yakalandı | Video 05:12
Başakşehir'de ambulans şoförünü yaralayan kadın yakalandı | Video 05.01.2023 | 11:01
Tıraş olmaya geldi, kalfayı eve gönderip hırsızlık yaptı | Video 03:16
Tıraş olmaya geldi, kalfayı eve gönderip hırsızlık yaptı | Video 05.01.2023 | 11:01
Engelli komşusunun babasını öldürmüştü, suçu kardeşinin üzerine attı | Video 00:48
Engelli komşusunun babasını öldürmüştü, suçu kardeşinin üzerine attı | Video 05.01.2023 | 11:01

Aksaray'da kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları aradıkları yaşlı adamı "Seni dolandırıcılardan koruyacağız" diyerek 77 bin lirasını dolandırdı. Dolandırıcıların ikinci denemesinde yaşlı adam polise sığınarak yardım istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Minarecik Mahallesi 559 Sokak'ta bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce kendilerini polis olarak tanıtarak Duran Derin'i (69) arayan dolandırıcılık şebekesi, yaşlı adamı koruma bahanesi ile dolandırdı. Eşinin tedavisi için Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden yaşlı adamı arayan şebeke kendilerini 2 polis adıyla tanıtarak, "Seni dolandırıcılardan koruyacağız. Hesabındaki parayı güvene almamız için gönder" deyip yaşlı adamdan para istedi. Eşinin tedavisi için ayırdığı parayı korumak isteyen yaşlı adam 77 bin 300 TL'yi dolandırıcıların hesabına yolladı. Aksaray'a geldiğinde dolandırıcılar tarafından tekrar aranan yaşlı adama, "100 bin TL'yi hesaba yatır. Polisler sorarsa polis yeğenim Ali'nin haberi var" deyince yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Banka önüne giden yaşlı adam hesabındaki parayı güvene alarak polis ekiplerinden yardım istedi. Duran Derin dolandırıldığını, "Konya'da Selçuk Üniversitesinde bankaya git dediler. Benden 77 bin 300 lira para aldılar. Mehmet Yıldırım'ın yanına gideceğim dedim. Hani bana telefonda Mehmet Yıldırım dediler. Bankaya git öyle oraya git dediler. Ya hu bankaya niye gideyim. Haciz miyim, buraya gel polissen göreyim dedim. Önceden 77 bin liramı aldılar" diyerek anlattı. Yaşlı adam ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, dolandırıcılık ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA