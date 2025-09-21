Video Yaşam Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video

Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video

21.09.2025 | 08:43

Adana’nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 1 kişide darp edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Yüksekören Mahallesi'nde düğün sırasında kız tarafı ve erkek tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan çıkan kavgada kardeş olan İlhan A., bıçakla, Ahmet Can A. ise başına aldığı darbe sonucu hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 00:27
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 21.09.2025 | 08:43
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 00:40
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 21.09.2025 | 08:43
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 01:20
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 21.09.2025 | 08:43
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 21:16
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:38
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 19:51
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:35
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 00:38
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 20.09.2025 | 16:30
İstanbul’da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 02:53
İstanbul'da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 20.09.2025 | 15:14
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 03:00
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 20.09.2025 | 15:10
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim’de İstanbul’da! 00:48
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim'de İstanbul'da! 20.09.2025 | 11:31
Beşiktaş’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 01:02
Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 20.09.2025 | 11:25
Kağıthane’de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 04:28
Kağıthane'de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 20.09.2025 | 11:17
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 00:51
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 20.09.2025 | 11:00
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 02:49
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 20.09.2025 | 10:46
İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada! 01:00
İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada! 20.09.2025 | 09:53
Rize’de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 02:27
Rize'de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 20.09.2025 | 09:34
Beyoğlu’nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 00:51
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 20.09.2025 | 08:43
Bursa’da 15 yıl hapis cezasıyla aranan çocuk cinsel istismarcısı 33 yaşındaki sapık yakalandı 00:21
Bursa'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan çocuk cinsel istismarcısı 33 yaşındaki sapık yakalandı 20.09.2025 | 08:37
İstanbul Boğazı’nda korku dolu dakikalar! Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı 02:22
İstanbul Boğazı'nda korku dolu dakikalar! Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı 19.09.2025 | 21:53
Urla’da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 01:30
Urla'da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 19.09.2025 | 18:37
Gaziantep’te hafif ticari aracın çarptığı otomobil ters döndü: 4’ü çocuk 6 yaralı 01:12
Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı otomobil ters döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı 19.09.2025 | 15:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY