Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu | Video

Bursa'da bir esnaf, dükkânının önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanında tanımadığı kişilerle tartışan Maşallah G. mekandan ayrıldı. Ertesi sabah ise dükkanına gelen Maşallah G. kapının önünde oturduğu sırada tartıştığı kişi Mehmet Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karın boşluğu ve ayağından yaralanan Maşallah G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise ileride kendisini bekleyen otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Maşallah G.'yi kanlar içerisinde yerde gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken sonrasında ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinayet Büro ekipleri dükkandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Görüntülerden eşgalini belirlediği Mehmet Y.'yi yakalama çalışması başlattı. Yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dükkânının önünde oturan Maşallah G.'ye bir kişinin silahla ateş edip kaçtığı görüldü.