Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'a hapis kararı şoku

Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasında, mahkeme Yağmur Aşık'ın 3 günlük zorlama hapsine karar verdi.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emre Aşık katılırken, Yağmur Aşık gelmedi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları ve izleyici alınmadı. Duruşmada, koruma kararına muhalefet ederek, Emre Aşık hakkında basında konuştuğu gerekçesiyle Yağmur Aşık hakkında 3 gün zorlama hapsi kararı verildiği öğrenildi. Mahkeme, tanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



YAĞMUR SARNIÇ'A TAZYİK HAPSİ ÇIKTI

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, Duruşmamız ertelendi. Zaten biliyorsunuz yayın yasağı ve gizlilik kararı var. Onun dışında koruma kararını ihlalden dolayı bir başvurumuz olmuştu. Yağmur Sarnıç'a tazyik hapsi çıktı. Onun icra edilmesini bekleyeceğiz ifadelerini kullandı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek karşı boşanma davası açmıştı. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü.