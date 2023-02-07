Enkaz altındaki kızını 30 saat bekleyen baba sevincini böyle yaşadı: "Canım kızım yanındayım, korkma" | Video
Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki Elif, arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler tarafından 30 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Kurtarılan kızının elinden tutan baba, "Canım kızım buradayım, yanındayım, korkma" diye seslendi.
Enkazdan kurtarılan kızının elinden tutan baba, "Canım kızım buradayım, yanındayım, korkma" diye seslendi.
"İNŞALLAH HERKESİN ÇOCUĞU ÇIKSIN, BENİM ÇOCUĞUM ÇIKTI"
Arama kurtarma çalışmalarında ekiplere yardımcı olan ve Elif çıkana kadar yanından ayrılmayan baba, "Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah herkesin çocuğu çıksın, benim çocuğum çıktı. Kızım deprem olduğundan beri belki kaç saattir orada ama daha yeni çıktı. Helal olsun, dayandı. Diğer çocuklarım sağ, çok şükür onları elimle çıkardım. Allah razı olsun. Şu anda başka diyecek bir şeyim yok" diye konuştu.
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