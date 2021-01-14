Video Yaşam Erzincan'da fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları kamerada | Video

Erzincan'da fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları kamerada | Video

Erzincan'da fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları kamerada | Video
14.01.2021 | 08:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin Üniversitesi'nde Multiple Skleroz MS hastalığını engelleyecek ilaç üretildi | Video 05:44
Mersin Üniversitesi'nde Multiple Skleroz (MS) hastalığını engelleyecek ilaç üretildi | Video 14.01.2021 | 09:02
Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video 00:45
Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video 14.01.2021 | 09:08
İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu | Video 02:29
İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu | Video 14.01.2021 | 08:37
Son dakika: İstanbul'da tarihi anlar! Canlı yayında kitlesel kornavirüs aşısı uygulaması... | Video 03:24
Son dakika: İstanbul'da tarihi anlar! Canlı yayında kitlesel kornavirüs aşısı uygulaması... | Video 14.01.2021 | 08:50
Kars'ta buz tutan Çıldır Gölü’nde buzlarla vals | Video 04:35
Kars'ta buz tutan Çıldır Gölü’nde buzlarla vals | Video 14.01.2021 | 08:33
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar | Video 02:04
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar | Video 14.01.2021 | 08:33
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 2 kilogram uyuşturucu çıktı | Video 03:26
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 2 kilogram uyuşturucu çıktı | Video 14.01.2021 | 08:33
İzmir merkezli 12 ilde büyük terör operasyonu: 48 gözaltı | Video 01:14
İzmir merkezli 12 ilde büyük terör operasyonu: 48 gözaltı | Video 14.01.2021 | 08:33
Erzincan'da fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları kamerada | Video 01:02
Erzincan'da fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları kamerada | Video 14.01.2021 | 08:33
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 14 Ocak 2021 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 14 Ocak 2021 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 14.01.2021 | 07:01
TRT EBA TV izle! 14 Ocak Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (14 Ocak Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 14.01.2021 | 06:50
Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı | Video 02:00
Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı | Video 13.01.2021 | 16:52
Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor | Video 01:47
Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor | Video 13.01.2021 | 16:52
SON DAKİKA | Beklenen kar yağışı başladı! Yağışlar ne kadar sürecek? 01:48
SON DAKİKA | Beklenen kar yağışı başladı! Yağışlar ne kadar sürecek? 13.01.2021 | 16:33
Hercai dizi ekibinden köy okulunda kurulan kütüphaneye destek | Video 03:35
Hercai dizi ekibinden köy okulunda kurulan kütüphaneye destek | Video 13.01.2021 | 16:01
Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu, oynatamadığı sol işaret parmağından bulundu | Video 00:53
Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu, oynatamadığı sol işaret parmağından bulundu | Video 13.01.2021 | 16:07
Sakarya’da şok cinayet! Öldürüldükten sonra parçaları dereye atıldı | Video 03:41
Sakarya’da şok cinayet! Öldürüldükten sonra parçaları dereye atıldı | Video 13.01.2021 | 15:34
İstanbul Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı | Video 03:25
İstanbul Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı | Video 13.01.2021 | 15:40
Yaşlı balıkçı boyu kadar olan dev balığı yakaladığı anları anlattı Canavar gibiydi | Video 05:29
Yaşlı balıkçı boyu kadar olan dev balığı yakaladığı anları anlattı "Canavar gibiydi" | Video 13.01.2021 | 15:16
Eskişehir’de mevsimin ilk karından kartpostallık manzaralar | Video 02:25
Eskişehir’de mevsimin ilk karından kartpostallık manzaralar | Video 13.01.2021 | 14:26

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatte hızı 90 kilometreyi bulan fırtına 20'e yakın evin çatısını uçurdu, elektrik nakil hatlarında zarar oluştu. Fırtına anında çatıların uçma anları ve vatandaşların yaşadığı panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Fırtınadan Otlukbeli'nin yanısıra Çayırlı ilçesine bağlı köyler de etkilendi. Cennetpınarı köyünde 1 ahır, 1 depo, Hastarla köyünde 1 konut, Yukarıçamurdere köyünde 1 konutta zarar oluştu.


Can kaybının yaşanmadığı fırtınada maddi hasar tespiti için AFAD ekipleri çalışma başlattı.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzincan için fırtına uyarısı yapıldı. Uyarıda, "14 Ocak 2021 tarihi saat 00.00'dan başlayarak, 14 Ocak 2021 saat 23.59'a kadar Erzincan genelinde güney yönlerden esecek olan orta kuvvetli rüzgarın aralıklı olarak kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri vb. oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA