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Erzurum’da otobüste fenalaşan kadını şoför acil servise yetiştirdi

Erzurum’da otobüste fenalaşan kadını şoför acil servise yetiştirdi

06.09.2024 | 09:38

Erzurum’da halk otobüsüne bindikten kısa bir süre sonra fenalaşan kadına önce araçtaki yolcular yardım etti. Daha sonra durumu kötüleşen kadını araç şoförü hastane acilinin kapısına kadar götürdü.

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Erzurum'da halk otobüsü, Atatürk Üniversitesi Kampüsü içinde seyir ederken, araç içinde bir anda hareketlilik başladı. Araç kamerası tarafında da dakika dakika kaydedilen görüntülerde çocuğu ile birlikte seyahat eden bir kadın aniden rahatsızlandı. Diğer yolcular tarafından yardımına koşulan kadının daha fazla rahatsızlanması üzerine aracın yönü en yakındaki Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne çevrildi. Halk otobüsü şoförü Murat Kamacı, kadının rahatsızlanmasının en başından itibaren kontrol merkezi ile sürekli iletişim halinde kalarak, rahatsızlanan kadını acil servis önüne kadar götürdü ve sağlık görevlilerine teslim etti.


Halk otobüsü şoförü Murat Kamacı, yaptığı davranışın asla kahramanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Kadın yolcumuzun rahatsız olduğunun ifade edilmesinden sonra aracı durdurdum ve bir durum değerlendirmesi yaptık. Kontrol merkezine de haber vererek aracı yakındaki hastanenin acil servisine doğru çevirdim. Diğer yolcular da bu yönde talepte bulundu. Yaptığımız şey bir vatandaşlık ve insanı görevidir. Asla bir kahramanlık olarak değerlendirilemez. Yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu da öğrendik. Buna sevindim." dedi.

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