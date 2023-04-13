Erzurum'da vahşet! Annesini bıçaklayarak öldürdü, babasını yaraladı | Video 13.04.2023 | 11:04 Erzurum’un Aziziye İlçesi Dadaşkent semtinde bir kişi anne ve babasına bıçakla saldırdı. Anne hayatını kaybederken babanın ağır yaralı olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre aile içi tartışma sonrası A.Y.K anne ve babasına bıçakla saldırdı. Saldırıda anne S.K. hayatını kaybetti, baba ağır şekilde yaralandı. Saldırganında yaralı olduğu öğrenildi.