Video Yaşam Esenler'de korkunç görüntü! Poşete sarılmış cenin bulundu | Video
Esenler'de korkunç görüntü! Poşete sarılmış cenin bulundu | Video

Esenler'de korkunç görüntü! Poşete sarılmış cenin bulundu | Video

06.03.2024 | 13:53

ESENLER'de, parkta çöp poşetinin içerisinde, poşete sarılmış cenin bulundu. Kedilerin çöpleri karıştırması ile ortaya çıkan olay üzerine parka gelen polis, uzun süre inceleme yaptı.

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Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bir park içerisinde saat 22.00 sıralarında cenin bulundu. İddiaya göre, park içerisinde ağaca asılı olan poşet ile oynayan kediler, poşeti yırtarak çöplerin dökülmesine neden oldu. Park içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlar yerdeki çöpleri toplarken, başka bir poşet içerisine bırakılan cenini fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi. Parka gelen polis ekipleri, çevreyi emniyet şeridi ile kapatarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenin delil torbasına konularak kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

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